Schnelle PS5-SSD im Angebot: Jetzt 2TB Speicher zum Toppreis schnappen!

Im Alternate XXL Sale gibt es jetzt günstige PS5-SSDs. Vor allem die Transcend 250S mit 2TB ist ein echtes Schnäppchen.

Gerade läuft der große Alternate XXL Sale, in dem ihr neben vielen anderen Technik-Deals wie Monitoren, 4K Smart TVs, Laptops und PC-Zubehör auch einige NVMe SSDs für PS5 günstig abstauben könnt. Ein besonders preiswerter Deal ist dabei die Transcend 250S, die ihr mit 1TB Speicher für 74,90€ und mit 2TB für 119,90€ bekommen könnt:

In beiden Fällen ist Alternate laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter. Auch andere NDMe SSDs mit vergleichbarer Leistung dürftet ihr momentan kaum so günstig finden, vor allem die 2TB-Version der Transcend 250S schneidet im Preisvergleich mit der Konkurrenz sehr gut ab.

Wenn ihr allerdings mit 1TB zufrieden sein, aber dafür das Beste vom Besten wollt, könnt ihr bei Alternate auch die noch etwas schnellere Samsung 990 Pro günstig abstauben. In diesem Fall zahlt ihr noch 89,90€ für 1TB, wenn ihr den Rabattcode SAM20 verwendet:

Der Sale läuft theoretisch noch zwei Wochen lang und endet am 23. Juni um 9 Uhr morgens. Die besten Deals dürften aber schon deutlich früher ausverkauft sein.

Wie gut ist die Transcend 250S NVMe SSD für PS5?

Die Transcend 250S ist eine sehr schnelle NVMe SSD. Sie ist sogar der beliebten Samsung 980 Pro leicht überlegen.

Sehr schnell: Die Transcend 250S ist eine sehr schnelle NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.200 MB/s (1TB) bzw. 7.100 MB/s (2TB). Damit liegt sie knapp oberhalb der beliebten Samsung 980 Pro (7.000 MB/s) und knapp unter der Samsung 990 Pro (7.400 MB/s). Letztere zählt zu den schnellsten PS5-SSDs auf dem Markt. All diese Modelle sind sehr gut für die PS5 geeignet, die lediglich 5.500 MB/s benötigt. Die Unterschiede fallen in der Praxis nur gering aus.

Kein Heatsink: Die Trancend 250S verfügt allerdings, ebenso wie die angebotene Version der Samsung 990 Pro, über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie auch so in der PS5. Wenn ihr aber sichergehen wollt, dass es nicht zu Leistungseinbußen aufgrund von Überhitzung kommt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für eure PlayStation 5 achten solltet, könnt ihr in unserer Kaufberatung erfahren: