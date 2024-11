Die wahrscheinlich schnellste Platintrophäe aller Zeiten gibt es gerade für nur 29 Cent

Platin in 20 Sekunden - Ja, bei diesem Spiel ist das möglich!

Aktuell befinden sich wieder etliche Spiele im PlayStation Store-Sale, dabei ist uns ein besonders kurioser Titel untergekommen: Molewack, ein "Spiel", in dem ihr die begehrte Platin-Trophäe in gerade einmal 20 Sekunden freischalten könnt. Wir erklären euch, was dahinter steckt.

Spiel im Angebot: Molewack

Molewack Preis im Sale: 0,29 Euro (mit PS Plus-Abo), 1,49 Euro (ohne PS Plus Abo)

0,29 Euro (mit PS Plus-Abo), 1,49 Euro (ohne PS Plus Abo) Regulärer Preis: 2,99 Euro

2,99 Euro Plattform: PS4

PS4 Angebot gültig bis: 14. November 2024, 1 Uhr morgens

An dieser Stelle der wichtige Hinweis: Titel wie Molewack haben auf spielerischer Ebene überhaupt nichts zu bieten und werden einzig und alleine deshalb im PS Store zum Verkauf angeboten, um Spieler*innen schnell und ohne großen Aufwand Achievements zu verschaffen.

Weitere einfache Platin-Trophäen stellen wir euch übrigens im unteren Video vor:

6:51 Diese 10 Platin-Trophäen kriegt ihr kinderleicht

Autoplay

Platin-Trophäe in 20 Sekunden - Das steckt dahinter

Im unteren YouTube-Video könnt ihr sehen, wie schnell sich die Platin-Trophäe freischalten lässt. Euer Ziel ist lediglich, die Maulwürfe mit dem Hammer zu kloppen, wenn diese aus den Löchern schauen, was hier erstaunlich einfach von der Hand geht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie viele Trophäen gibt's? Der Titel verfügt neben der Platin insgesamt über 11 Gold-Trophäen. Diese schaltet ihr frei, indem ihr die Maulwürfe einfach nacheinander mit dem Hammer trefft. Habt ihr alle 10 erwischt, endet das Spiel.

Platin: Molewack master - Get all trophies

Gold: First wack! - Wack 1 mole

Gold: Second wack! - Wack 2 moles

Gold: Third wack! - Wack 3 moles

Gold: Fourth wack! - Wack 4 moles

Gold: Five! - Wack 5 moles

Gold: Six! - Wack 6 moles

Gold: Here comes - Wack a 7th mole

Gold: Battlefarmer - Wack 8 moles

Gold: Genius marksman - Wack 9 moles

Gold: Sharpwacker - Wack 10 moles in total

Gold: You have won! - Achieve victory

Hierbei handelt es sich um möglichst günstig produzierte Shovelware. Ob euch die einfach verdienten Trophäen das Geld wert sind, das müsst ihr selbst entscheiden – und auch ob ihr dies unterstützen wollt. Mehr zur Problematik dahinter lest ihr im unten verlinkten GamePro-Artikel.

Mehr zum Thema Platin auf Tastendruck: Dieses Spiel macht deutlich, wie wertlos Trophäen mittlerweile sind von Chris Werian

Und jetzt seid wie immer ihr an der Reihe: Welche Spiele mit einfach zu verdienender Platin-Trophäe könnt ihr außerdem empfehlen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion, wir freuen uns sehr auf eure Antworten!