Dieser Xbox-Controller hat eine Farbenpracht wie kein zweiter – und er ist jetzt endlich günstiger!

Das Design dieses Controllers ist wirklich einzigartig. Und ihr könnt es sogar selbst anpassen!

Wer auf der Suche nach einem wirklich schicken Xbox-Controller ist, der sich von anderen Modellen abhebt, der kommt am PowerA Fusion gar nicht vorbei. Hier stecken nicht nur besonders gut verarbeitete Schalter drin, sondern auch eine Beleuchtung, die es so kein zweites Mal gibt. Auf Amazon ist der Controller gerade günstiger als sonst.

LED-Zonen überziehen den Controller und lassen sich selbst einstellen

In insgesamt vier Zonen kann der PowerA Fusion aufleuchten und jede dieser Zonen ist unabhängig von den anderen und kann selbständig in eine der sechs Beleuchtungsmodi geschaltet werden. Die Leuchtkraft ist wirklich beispiellos, wenn ihr euch während des Zockens besonders konzentrieren müsst, könnt ihr die Beleuchtung natürlich auch ausschalten.

Dieses Feature sollten viel mehr Controller haben

Einfach drehen und schon geht der Stick weiter nach oben.

Die Rede ist von den sogenannten Quick-Twist Thumbsticks. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber sehr simpel: Wenn ihr an den Sticks des Controller dreht, werden diese weiter herausgefahren und haben mehr Abstand zur Oberfläche. So könnt ihr die Stickabstände auf eure Handgröße anpassen.

Hall-Effect macht euch das Leben einfacher

Konsolenspieler kennen das Problem: Plötzlich laufen eure Spielcharaktere plötzlich los, obwohl ihr nichts gemacht habt und stürzen sich im schlimmsten Fall völlig ohne Gegenwehr mitten in die Gegner hinein. Dieses Phänomen nennt sich Stick Drift und entsteht, wenn der Stick nicht mehr ganz in die Ursprungsposition zurückfahren kann und deswegen an einer Seite stecken bleibt.

Dieses Problem tritt vor allem mechanischen Sticks auf, die mit der Zeit verschleißen. Hall-Effect-Sticks haben keinen Stick-Drift, da sie auf magnetische Sensoren setzen, die eure Bewegungen mit dem Stick erkennen. So habt ihr wesentlich mehr Kontrolle über euer Spiel.

Ihr bekommt mit dem PowerA Fusion einen Controller der Extraklasse, der mehr ist als pures Bling Bling, sondern sich auch in Sachen Qualität der Schalter und Sticks nicht vor der Konkurrenz zu verstecken braucht.