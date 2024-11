Das schönste PS5-Soulslike im Angebot: Düsteres Action-Rollenspiel jetzt im Black Friday Sale abstauben!

So günstig wie jetzt gab es dieses wunderschöne Soulslike-Rollenspiel laut Vergleichsplattformen noch nie.

Durch den Black Friday Sale bei Amazon könnt ihr euch gerade eine Menge Spiele für PS5 und Xbox Series X günstig im Angebot schnappen. Zum Beispiel bekommt ihr ein Action-Rollenspiel im Soulslike-Stil, das allein schon durch seine Grafikpracht beeindruckt, jetzt zum absoluten Bestpreis. Laut Vergleichsplattformen war es noch nie zuvor so günstig. Hier geht’s direkt zum Deal:

Offiziell läuft das Angebot bis zum Ende des Amazon Black Friday Sales am 2. Dezember. Ihr solltet aber bedenken, dass gerade günstige Spiele bei Amazon oft sehr schnell ausverkauft sind!

Wunderschöne Totenwelt: Das bietet das Soulslike-Rollenspiel für PS5

2:17 Lords of the Fallen - Der Launch-Trailer zum neuen Unreal Engine 5-Soulslike

Es geht um das 2023 erschienene Lords of the Fallen, das optisch alles in den Schatten stellt, was bislang im Soulslike-Genre erschienen ist (ja, das schließt meiner Meinung nach Elden Ring ein). Der hohe Detailgrad der halbverfallenen Bauwerke mit ihren bröckelnden Mauern, die wunderschönen Panoramen mit zerklüfteten Felslandschaften voller Ruinen und das gekonnte Spiel mit Licht- und Schatteneffekten: Das alles sorgt für eine packende, düstere Atmosphäre.

Lords of the Fallen hat aber auch spielerisch einiges zu bieten. Neben den klassischen Soulslike-Tugenden wie einem nahkampfbetonten Kampfsystem, spektakulären Bosskämpfen und einem fordernden Schwierigkeitsgrad liefert es ein paar kreative Ideen: Beispielsweise könnt ihr euren Feinden die Seele herausreißen. Da ihr Körper gezwungen wird, dieser zu folgen, könnt ihr sie so in Fallen und Abgründe locken, was interessante taktische Möglichkeiten bietet.

5:42 Lords of the Fallen nach über 30 Patches – der Bosskampf gegen Pieta

Auch die Respawn-Mechanik funktioniert anders als in Dark Souls oder Elden Ring: Sterbt ihr, erwacht ihr in der Totenwelt. Durch diese besonders finstere Parallelwelt könnt ihr euch ins Leben zurückkämpfen, müsst dabei aber schnell sein, denn je länger ihr hier bleibt, desto mehr Geister machen Jagd auf euch. Manchmal kann es sogar von Vorteil sein, in die Totenwelt zu wechseln, da sich hier besondere Geheimnisse und versteckte Wege finden.

Dass Lords of the Fallen zum Release trotz allem nicht nur Lob geerntet hat, liegt nicht zuletzt daran, dass es mit einigen Bugs und Performance-Problemen erschienen ist. Durch zahlreiche Updates wurde inzwischen jedoch vieles ausgebessert. Die eine oder andere Macke hat Lords of the Fallen zwar noch immer, zum Preis von nur 16,99€ für PS5 und Xbox Series X im Black-Friday-Angebot können wir allen Soulslike-Fans aber dennoch eine klare Kaufempfehlung aussprechen.

Ihr wollt noch mehr günstige Black-Friday-Schnäppchen finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: