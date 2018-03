Sea of Thieves - Über 2 Mio. Spieler, Microsofts erfolgreichste neue Marke

Trotz des eher holprigen Starts ist Sea of Thieves die erfolgreichste neue Marke dieser Konsolen-Generation für Microsoft. Seit dem Release am 20. März 2018 haben sich bereits zwei Millionen Spieler auf Kaperfahrt begeben. Die Hälfte davon meldete sich bereits am ersten Tag an.

Craig Duncan, Chef von Entwickler Rare, bedankt sich auf der offiziellen Xbox-Seite bei den Fans. Auch Microsofts Marketing-Chef Aaron Greenberg verkündet auf Twitter die frohe Botschaft und bedankt sich bei allen Beteiligten.

Thanks for helping make @SeaOfThieves a record setting launch! Our most successful new IP of this generation, over 2M players first week, and >500k new XBL friends made! #BeMorePirate #SeaOfThieves https://t.co/KUViiK8ZBW — Aaron "Greenbeard" ???? (@aarongreenberg) March 28, 2018

Sea of Thieves ist das erfolgreichste Windows 10-Spiel

Auch auf dem PC kann sich das Spiel behaupten und ist das erfolgreichste Windows 10-Spiel von Microsoft. Für Streamer scheint die Seefahrt ebenfalls attraktiv zu sein. In der ersten Woche haben über 100.000 Spieler ihre Erfahrungen live mit anderen geteilt. Auf Xbox Live entstanden zudem 500.000 neue Freundschaften.

Sea of Thieves erschien am 20. März 2018 für Xbox One und PC. Mittlerweile gibt es auch den ersten Patch, der die anfänglichen, technischen Probleme einschränken soll. Wie viel Spaß wir auf hoher See hatten, erfahrt ihr in unserem Test zu Sea of Thieves.