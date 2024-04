Sea of Thieves bekommt auf PS5 endlich die Metacritic-Wertung, die es verdient - das steckt dahinter

Sea of Thieves bekommt auf der PS5 richtig gute Wertungen.

Rares Piratenspiel Sea of Thieves gehört zu den vier ehemaligen Xbox-Exclusives, die Microsoft auch auf andere Plattformen bringt. Jetzt ist das Spiel auch für die PlayStation 5 erschienen und die ersten Reviews zum Spiel trudeln ein – und darin kommt der Titel sehr gut an.

Auf der Wertungsaggregationsseite Metacritic ergibt sich deshalb derzeit ein beachtlicher Schnitt von 85 Punkten – auch wenn sich der bislang aus lediglich vier Tests zusammensetzt.

Was ebenfalls auffällt: Dieser Schnitt ist deutlich höher als bei den Versionen für die Xbox One (69) und den PC (67), für die Sea of Thieves vor knapp 6 Jahren zuerst erschien.

Die Wertungsschnitte bei Metacritic im Überblick (Bildquelle: Metacritic)

Bedeutet das also, dass das ehemalige Xbox-Spiel auf der PS5 deutlich besser ist als auf den Ursprungssystemen? Dieser Eindruck wird jedenfalls durch die deutliche Diskrepanz zwischen den Werten erzeugt, und zudem von den Beobachtungen gestützt, dass Sea of Thieves auf der PS5 tatsächlich besser aussieht.

Allerdings hat dieser deutliche Unterschied in den Wertungsschnitten andere Gründe, als es zunächst den Anschein hat.

Die Gründe für die große Metacritic-Diskrepanz

Die beiden Gründe liegen sowohl beim Spiel selbst als auch der Funktionsweise von Metacritic.

Das Alter: Als Sea of Thieves 2018 erschien, war es noch ein deutlich umfangärmeres Spiel. Der spaßige Kern bestand schon, allerdings gab es nur wenig zu tun, was sich in mittelmäßigen Bewertungen niederschlug. Das hat sich allerdings über die Jahre geändert: Rare besserte mit vielen Inhalten nach und polierte einige Funktionen. Die jetzt erschienene PS5-Version ist dementsprechend die aktuellste, die alle Updates enthält und somit "besser" ist. Metacritic: Einmal eingereichte Wertungen können bei Metacritic nicht nachträglich angepasst werden. Das bedeutet, selbst wenn die Xbox One-Tests mit schwächeren Bewertungen im Laufe der Jahre eine Aufwertung bekommen haben sollten, sind diese nicht bei Metacritic erfasst.

Diese "Problematik" gab es damals unter anderem auch bei unserem Test zu Gran Turismo 7, das wir nachträglich abwerteten. Kollege Dennis erklärte damals die Hintergründe:

Spielt Sea of Thieves, es ist ein großer Spaß – egal auf welcher Plattform!

Unabhängig von den Gründen ist es jedenfalls schön zu sehen, dass Sea of Thieves in der PS5-Version jetzt endlich die Wertung kommt, die dieser große Koop-Spaß auch verdient. Empfehlenswert ist der Titel aber natürlich ausdrücklich für alle Plattformen.

8:09 Sea of Thieves - Test-Video zum kurzweiligen Koop-Piratenspaß

Sea of Thieves ist ein Multiplayer-Piratenspiel in einer offenen karibisch angehauchten Inselwelt. Die Spieler*innen kämpfen und erkunden in der Ego-Perspektive das Festland, suchen Schätze und können sich mit Verbündeten zusammenschließen, um auf hoher See gegen andere Crews Schlachten an Bord von Schiffen zu schlagen. Quests gibt es von mehreren Fraktionen, die unter anderem Kampf, Transport oder Schatzsuche in den Mittelpunkt stellen.