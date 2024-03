Das aktuell am meisten vorbestellte PS5-Spiel ist ein sechs Jahre altes Xbox-Exclusive

PS5-Fans können es wohl kaum abwarten, Sea of Thieves endlich zu spielen.

Microsofts Entscheidung, gleich mehrere bislang Xbox-exklusive Spiele jetzt auch auf PlayStation und Nintendo Switch zu portieren, hat zweifellos für jede Menge Diskussionen unter Konsolen-Spieler*innen gesorgt. Wie genau sich diese Strategie auf die Zukunft von Xbox auswirken wird, das kann nur die Zeit zeigen – aber zumindet PlayStation-Fans sind aktuell darüber wohl ziemlich aus dem Häuschen.

Das lässt sich zumindest daraus ableiten, welches Spiel aktuell auf der PS5 am meisten vorbestellt wird. auf Platz 1 trohnt nämlich nicht etwa ein kommendes PlayStation-Exklusive wie Rise of the Ronin, sondern das inzwischen sechs Jahre alte Sea of Thieves.

PlayStation-Fans warten am allermeisten auf ein Xbox-Spiel

Das sind die Hintergründe: Vor wenigen Wochen tauchten zahlreiche Leaks im Netz auf, laut denen Microsoft planen sollte, große Titel wie Starfield, die Gears of War-Reihe oder sogar Halo auf andere Plattformen zu bringen.

Microsoft selbst meldete sich kurze Zeit später zu Wort und nahm den wilden Spekulationen ein wenig den Wind aus den Segeln: Zwar will das Unternehmen tatsächlich anfangen, einige ihrer bislang exklusiven Spiele auch auf andere Plattformen zu bringen, den Start machen aber vier etwas kleinere Titel: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush und Sea of Thieves.

Hier findet ihr noch einmal alle Ankündigungen des Events zusammengefasst:

Dass diese Strategie sich auszahlen könnte, zeigen schon jetzt die Zahlen. Sea of Thieves erfreut sich in der Xbox-Community nämlich weiterhin großer Beliebtheit und auch viele PlayStation-Fans wollen davon offensichtlich etwas abhaben.

Schaut man sich die am meisten vorbestellten Spiele im PlayStation Store an, thront Sea of Thieves dort nämlich in der EU und den USA auf Platz 1 – und das noch vor anderen heißerwarteten Titeln wie Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin oder dem Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree.

Komplett verwunderlich ist das natürlich nicht, immerhin gibt es Sea of Thieves schon seit inzwischen sechs Jahren auf Xbox-Konsolen, PlayStation-Fans mussten sich also lange genug gedulden.

Außerdem wird das Piraten-Spiel Crossplay bieten, sodass ihr auch mit Freund*innen auf Xbox und PC zusammen zocken könnt.

Wie Sea of Thieves sich auf PS5 schlägt, dürfte auch einen maßgeblichen Einfluss auf Microsofts Strategie in Zukunft haben. Dazu zählen nicht nur Verkäufe sondern auch, ob Spieler*innen mit beiden Konsolen etwa auf PS5 "abwandern".

Vorerst soll es bei diesen vier Spiele-Portierungen für PlayStation und Switch bleiben, wenn das Experiment von Erfolg gekrönt sein sollte, können wir in Zukunft aber womöglich noch mit weiteren Xbox-Exklusives für andere Konsolen rechnen.

Wartet ihr auch auf Sea of Thieves?