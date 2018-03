Sea of Thieves - Entwickler streichen Geldstrafe bei Tod

Noch vor Release von Sea of Thieves diskutierten die Entwickler den Plan, Sterbegold als Feature ins Spiel zu integrieren. Bedeutet konkret: Wenn ein Spieler den virtuellen Löffel abgibt, muss er beim Fährmann der Verdammten einen Obolus zahlen. Mittlerweile haben sich die Entwickler aber gegen dieses System entschieden.

Diese Entscheidung gründet sich (auch) auf negativem Feedback der Spieler. Gold sei in Sea of Thieves ohnehin schwer genug zu erlangen. Und der Grind dauere eh schon viel zu lange. Ursprünglich hätte das Feature je nach Todesart skalieren sollen: Für PvP-Niederlagen müsste man gar nichts zahlen, schiere Doofheit hätte jedoch eine recht dicke Sanktion nach sich gezogen.

In einem Tweet äußern sich die Entwickler zur gestrichenen Neuerung:

Letting everyone know we've heard the feedback and the proposed 'Death Cost' in #SeaOfThieves is, well, dead. We messed up with the messaging around this, and it's now gone. Thanks for the honest feedback & discussion on this. https://t.co/83pYg5HPbq