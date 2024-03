Von dieser extrem seltenen, hellblauen PS2 gab es nur 5.000 Stück und sie sieht viel zu cool dafür aus

So sah die limitierte PS2 in blau aus. (Quelle: X/Twitter @ObsoleteSony)

Die meisten von euch dürften Sonys PlayStation 2 vor allem als schwarzen oder silbernen Kasten im Gedächtnis haben. Dabei gab es die Konsole auch in anderen Farbvarianten.

Wenn ihr die nicht kennt, ist das allerdings nicht verwunderlich, sie sind nämlich extrem selten und einige von ihnen haben es niemals nach Deutschland geschafft. So auch bei dieser ziemlich schicken PS2.

Diese seltene PS2 gab es nur in Japan

Bei der stahlblauen PlayStation 2, die der Kanal ObsoleteSony auf X/Twitter geteilt hat, handelt es sich nämlich um eine Ratchet & Clank-Limited Edition (Modelnummer: SCPH-39000TB). Im Dezember 2002 erschien das "Fat"-Modell in den Läden von Toys"R"Us – allerdings ausschließlich in Japan.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Noch dazu war die Konsole nur auf ein überschaubare Stückzahl limitiert. Insgesamt wurden nämlich nur 5.000 Einheiten produziert. Das ist schon ein Jammer, immerhin sieht das Stahlblau ziemlich schick an der PS2 aus und wir hätten definitiv nichts dagegen gehabt, wenn die Farbe es auch zu uns geschafft hätte.

Das ist übrigens nicht die einzige PS2-Farbe, die nur die wenigsten besitzen dürften. 2002 hat Sony außerdem die "European Automobile Color Collection" veröffentlicht, um 20 Millionen ausgelieferte PS2-Konsolen zu feiern.

Die Collection umfasste gleich fünf Farben für die Konsole und war sogar bei uns verfügbar – allerdings mal wieder nur in extrem limiterter Auflage. Lediglich 666 Modelle je Farbe waren für den europäischen Markt vorgesehen:

Sonys PlayStation 2 erschien ursprünglich am 4. März 2000 in Japan und kam dann Ende des Jahres auch in Europa auf den Markt. 2004 wurde die "Fat"-Variante dann von der neuen Slim-Version abgelöst. Neben der regulären Konsole gab es in Japan zusätzlich noch die PSX, eine Mischung aus Spielekonsole und integrierter Festplatte samt Videorekorder – allerdings war dieses Modell ein ziemlicher Flop.

Wie findet ihr die blaue PS2? Hättet ihr sie euch geholt, wenn sie nach Deutschland gekommen wäre?