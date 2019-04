Poop Slinger ist zwar ziemlich skurril, aber eigentlich kein allzu besonderes Spiel. Mal davon abgesehen, dass ihr darin mit einer Art Steinschleuder Kacke auf ahnungslose, unschuldige Passanten werft. Das wirklich Kuriose an dem Titel ist, dass es sich dabei um das seltenste PS4-Spiel handelt: Gerade mal 84 physische Exemplare wurden ausgeliefert.

Der Verkauf war wohl ein einziges, höchst mysteriöses Chaos und so richtig fest steht immer noch nicht, wer sich das Ganze ausgedacht hat.

April, April? Dass sich Poop Slinger so schlecht verkauft hat, liegt wohl vor allem daran, dass die meisten Menschen dachten, es handele sich dabei um einen Aprilscherz. Was man ihnen nicht verübeln, sondern sehr gut nachvollziehen kann.

Es gab eine ganze Menge Anzeichen dafür, dass der Verkauf der Box-Version des PS4-Titels nicht ernst, sondern als Aprilscherz gemeint war:

Die Aktion war aber kein Scherz: Entwickler Diggidy.net hat in einem offiziellen Statement bekräftigt, dass das Ganze ernst gemeint war. Diejenigen, die mutig genug waren, haben ihr Spiel mittlerweile offenbar auch bekommen.

