"Wir brauchen das!" AC Shadows-Konzeptkunst zeigt Waffe, die es bisher nicht im Spiel gibt und Fans wolle sie im 1. DLC haben

Während Fans gespannt auf Assassin's Creed Shadows erste Erweiterung Die Klauen von Awaji warten, durchforsten einige schon Artworks und andere Quellen nach Inhalten des 1. DLCs. Dabei stoßen sie auf interessante Concept Art und glauben sogar einen zusätzlichen spielbaren Charakter entdeckt zu haben. Wenn wir uns das genauer anschauen, gibt es aber andere Hinweise.

Fan-Theorie: Neue Waffe oder Naoes Mutter

Auf X (ehemals Twitter) wurde ein interessantes Werk von Val Orlov gepostet. In der Concept Art sieht man eine Shinobi mit zwei Katanas, was nun die Fantasie einiger User angefeuert hat.

Manche vermuten dahinter eine neue Waffenart, die Naoe in Die Klauen von Awaji führen könnte. Wieder andere vermuten hinter der Darstellung Tsuyu, Naos Mutter, die in dem DLC eine größere Rolle spielen wird, wie die Handlung am Ende von Shadows andeutet und was auch von einigen Leaks bestätigt wurde.

Doch was ist an den Vermutungen wirklich dran?

Verworfene Ideen von früher

Schaut man sich das Portfolio von Val Orlov näher an, dann findet man das Artwork unter dem Oberbegriff “Naoe early iconic design”. Hier finden sich noch viele andere verworfene Ideen.

So sollte Naoe ursprünglich auch einen Kurzbogen nutzen können und hat in frühen Artworks lange Haare. Es handelt sich also um kein Design für Tsuyu, so dass diese Theorie wohl nicht zutrifft.

Des Weiteren hat Ubisoft schon bekannt gegeben, welche neue Waffe Naoe in dem DLC erhält. Auf der offiziellen Seite der Expansion ist im Trailer schon der Bou zu sehen, eine zweihändige Stabwaffe, für die Naoe auch neue Fähigkeiten erhält.

Das schließt die Waffe zwar für andere Erweiterungen nicht aus, die vielleicht nach Die Klauen von Awaji erscheinen, aber erstmal müsst ihr wohl nicht mit Doppel-Katanas rechnen.

Bisher ist übrigens noch nicht bekannt, wann Die Klauen von Awaji erscheint. Vorher erhalten wir wohl erst im Juni einen Patch für einen neuen Verbündeten, Schwierigkeitsgrade und einem Alarmsystem in der offenen Welt.

Was denkt ihr? Wird Naoe noch Dual-Katanas erhalten?