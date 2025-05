PS Plus im Mai 2025: Schnappt euch heute die 3 neuen Gratis-Spiele - Das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Die neuen PS Plus-Spiele erscheinen heute.

Heute können sich alle PS Plus-Mitglieder mal wieder über eine frische Ladung Bonus-Spiele freuen. Am heutigen Dienstag, dem 06. Mai, werden die neuen PS4- und PS5-Spiele des Essential-Lineups für den Monat Mai 2025 enthüllt. Hier findet ihr die ungefähre Uhrzeit und noch einmal alle neuen Titel im Überblick.

Wann genau werden die PS Plus-Spiele für Essential im Mai 2025 veröffentlicht?

Datum: Heutiger Dienstag, der 06. Mai 2025

Heutiger Dienstag, der 06. Mai 2025 Uhrzeit: Zwischen 11 und 12 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für die Veröffentlichung der neuen PlayStation Plus Essential-Games nennt Sony nicht, in der Vergangenheit wurden die Titel aber stets zur frühen Mittagszeit freigeschaltet. Wir updaten diesen Artikel, sobald ihr die April-Titel mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen könnt.

PlayStation Plus im Mai 2025 - Das sind alle Gratis-Spiele im Überblick

Was euch bei den drei PlayStation Plus-Titeln des neuen Monats genau erwartet und bei welchem Spiel sich der Download für euch lohnt, verrät euch Kollegin Eleen im unten verlinkten GamePro-Artikel:

Mehr zum Thema PS Plus Essential für Mai 2025 ist offiziell: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele im Abo von Eleen Reinke

Ein Highlight in diesem Monat ist zweifelsohne der Poker-Deckbuilder Balatro. Der untere Gameplay-Trailer zeigt euch mehr vom Überraschungshit:

1:07 Balatro: Der Steam-Hit zeigt im Trailer, wie Poker und Deckbuilding zusammenpassen

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra und Premium)

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.

