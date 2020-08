Sexismus bei Rocksteady: Reaktion auf offenen Brief enttäuscht Angestellte

Einige Rocksteady-Mitarbeiter*innen wurden offenbar von Mitgliedern des Teams sexuell belästigt. Diese Vorfälle hatten die Betroffenen in einem Brief an die Studio-Leitung bereits zur Sprache gebracht. Die Reaktion der Führungs-Ebene ließ aber zu wünschen übrig, sodass eine der Frauen den Brief jetzt veröffentlicht hat, wie der Guardian berichtet.

Rocksteady-Mitarbeiterinnen fordern, dass etwas gegen sexuelle Übergriffe passiert

Schon seit November 2018: Bereits vor zwei Jahren haben 10 von 16 weiblichen Rocksteady-Angestellten einen Brief an Vorgesetzte verfasst, berichtet der Guardian. In dem Brief wurden die Studio-Bosse offenbar beschuldigt, sexuelle Belästigungen und unagemessenes Verhalten im Londoner Büro des Entwicklerstudios nicht verhindert zu haben.

Dieses Schreiben wurde zunächst nur intern an die Verantwortlichen geschickt und nicht öffentlich gemacht. Was eine der Unterzeichnerinnen laut dem Guardian damit begründet, dass Mitglieder des Teams Angst davor hatten, aus den Credits des kommenden Suicide Squad-Spiels gestrichen zu werden.

Der Studio-interne Sexismus habe sich auch im Output von Rocksteady gespiegelt, wie eine der Frauen, die anonym bleiben will, gegenüber dem Guardian erklärt: Das werde beispielsweise an der übersexualisierten Darstellung und Kostümierung von Figuren wie Poison Ivy oder Harley Quinn in der Arkham-Reihe deutlich.

"Rocksteady hat nicht den besten Ruf, wenn es um die Repräsentation von Frauen geht. Manchmal konntest du die Überraschung in ihren Gesichtern sehen, wenn du ihnen gesagt hast, dass sich Frauen nicht so anziehen."

Die Führungsebene soll aber nur ein einstündiges Seminar abgehalten haben

Als Reaktion auf den Brief habe lediglich ein einziges, nur eine Stunde langes Sensibilisierungs-Seminar stattgefunden, gibt eine der Betroffenen gegenüber dem Guardian zu Protokoll. Anschließend mussten die Teilnehmer*innen offenbar unterschreiben, dass sie dabei waren.

Auch deshalb haben wohl mehrere der Unterzeichnerinnen des Briefes mittlerweile die Rocksteady-Studios verlassen. Ihnen sei zu wenig passiert, was angesichts dessen, was hier berichtet wird, niemanden wundern dürfte.

Jetzt wurde der Brief öffentlich gemacht, damit sich endlich wirklich etwas ändert

Als Reaktion auf die Enttäuschung habe sich die betroffene Frau an den Guardian gewandt. Unter anderem wurde sie wohl auch durch die Ereignisse und Berichte über Sexismus bei Ubisoft (und die Maßnahmen dagegen) zu diesem Schritt ermutigt.

Möglicherweise mit Erfolg: Der Guardian hat bei Rocksteady direkt nachgehakt und um eine Stellungnahme gebeten, die allerdings wenig überzeugend wirkt. Dort wird der Brief bestätigt, aber auch behauptet, im Anschluss seien "entschlossene Maßnahmen" ergriffen worden.

Kurz nachdem der Guardian Rocksteady kontaktiert hat, soll beim Entwicklerstudio intern ein Unternehmens-weites Meeting mit allen Angestellten einberufen worden sein. Darin wurde offenbar zum ersten Mal explizit über diesen Brief diskutiert und neue Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung seien ebenfalls versprochen worden.