Tschüss Cyberpunk 2077! Ich spiel jetzt die wohl beste Cyberpunk-Reihe endlich auf Konsole

Mit der Shadowrun Trilogy, bestehend aus Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut und Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition, kommt eines der besten Cyberpunk-Franchises jetzt endlich auch für die Konsolen. Die Spiele mögen zwar grafisch nicht an ein Cyberpunk 2077 rankommen, basieren aber auf einer der vielleicht besten Cyberpunk-Reihen überhaupt und könnten damit sogar CP 2077 in den Schatten stellen.

Wann erscheint die Shadowrun Trilogy? Die drei Spiele erscheinen gemeinsam am 21. Juni 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

In Shadowrun trifft Cyberpunk auf Magie

So manchem Cyberpunk 2077-Fan mag es gar nicht bewusst sein, aber das dystopische Setting rund um Night City bassiert eigentlich auf einem Tabletop RPG namens Cyberpunk 2020. Als Cyberpunk-Enthusiastin und TTRPG-Spielerin sollte CP2077 eigentlich perfekt für mich sein - gäbe es da nicht ein anderes Cyberpunk-TTRPG, das bereits mein Herz gestohlen hat.



Die Rede ist von Shadowrun, das nicht nur mit einem atmosphärischen, dystopischen Setting auffährt, sondern auch eine ziemlich einzigartige Mischung aus Cyberpunk und Fantasy liefert. Hier treffen sich Orks und Elfen unter Neonreklamen, während sich Magier beim Überfall auf einen Mega-Konzern mit Hackern anlegen.



Genau dieses Feeling bringen auch die drei Titel der Shadowrun Trilogy rüber. Die klassischen RPGs legen ihren Fokus dabei auf die dystopische Story, Entscheidungen der Spieler*innen und die rundenbasierten Kämpfe. Wie das aussieht, könnt ihr euch im Trailer zur Konsolenversion anschauen:

Das ist neu an der Konsolenversion: Obwohl die Grafik schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, bekommt die Edition für Konsolen doch noch einige Verbesserungen. So soll uns hochskalierte Grafik, verbesserte Performance und Controller-optimiertes Gameplay erwarten.

