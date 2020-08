Mit Shakedown: Hawaii erscheint das vielleicht letzte Spiel für die PS3

Nutzt ihr noch eure PS3? Dann freut ihr euch vielleicht darüber, dass schon am 20. August ein neues Spiel für die Konsole erscheint. Dabei handelt es sich um Shakedown: Hawaii, das ihr bereits seit eingier Zeit auf der PS4 und der PS Vita sowie auf der Nintendo Wii und der Switch spielen könnt.

Ein gutes Angebot: Solltet ihr Shakedown: Hawaii bereits auf der PS4 oder der PS Vita besitzen, dann bekommt ihr die PS3-Fassung sogar kostenlos über Cross-Buy. Es ist sogar möglich, eure Savegames zwischen den Konsolen zu synchronisieren und auf jeder dort weiterzuspielen, wo ihr auf einem anderen Gerät aufgehört habt.

Interessanterweise erscheint das Spiel nicht nur für die PS3, sondern zudem für die Nintendo Wii U. Das Entwicklerstudio Vblank Entertainment möchte so alle Spieler*innen mit dem Titel versorgen, die noch über ältere Konsolen verfügen.

Falls ihr erfahren wollt, wie gut das Spiel ist, dann lest euch unseren Test durch:

Was ist Shakedown: Hawaii eigentlich?

Das ist nicht GTA: Das Open-World-Spiel ist eine Art Hommage an die ersten beiden GTA-Spiele. Aus der Vogelperspektive steuert ihr einen eigentlich erfolgreichen Unternehmer, der jetzt aber kurz vor dem Ruin steht. Nun versucht er mit allen Mitteln, seine Firma zu retten. Dazu schnappt er sich den Sohnemann und einen getreuen Mitarbeiter und gemeinsam erledigt ihr gefährliche Missionen.

Diese reichen von der Teilnahme an einer gefährlichen Gameshow über die Zerstörung von Lieferwagen bis zum Angriff auf ein Drogenkartell. All das erlebt ihr in bunter Retro-Grafik und mit schwarzem Humor. Ihr müsst euch stets zwischen den Helden entscheiden und könnt sogar außerhalb der Missionen die Spielwelt erkunden und dort für Chaos sorgen, indem ihr Autos stehlt.

Kennt ihr Shakedown: Hawaii schon? Habt ihr vor, euch das Spiel für die PS3 zu holen?