One Piece-Leaks zu Kapitel 1137 bestätigen eine langjährige Theorie um Shanks und teasen eine Verbindung zu Figarland Garling

War es wirklich Shanks, der damals mit den Fünf Weisen gesprochen hat? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Elban-Arc von One Piece ist aktuell in aller Munde und das nicht ohne Grund. One Piece-Schöpfer und Mangaka Eiichiro Oda scheint mit dem neuen Handlungsstrang nach Egghead richtig aufzuziehen und Fans mit mehreren großen Enthüllungen vom Hocker zu hauen.

Es werden nicht nur weitere wichtige Informationen zu Ruffys Verbindung zum Sonnengott Nika preisgegeben, sondern auch ein ganz bestimmtes langjähriges Mysterium um Shanks offenbart.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden Leaks zum nächsten One Piece-Kapitel aufgegriffen und besprochen. Es handelt sich hierbei um wichtige Ereignisse aus dem kommenden Kapitel 1137 und einer der wichtigsten Wendepunkte in One Piece. Solltet ihr also bisher den Manga noch nicht so weit gelesen und lediglich den Anime angeschaut haben, oder solltet ihr auf das offizielle Kapitel warten wollen, werdet ihr massiv gespoilert.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

Das neue One Piece-Kapitel enthüllt nach fast sieben Jahren das große Mysterium, ob es sich in Kapitel 907 um Shanks gehandelt hat und ob der Rothaar-Pirat insgeheim eigentlich ein “Verräter” ist. Die Antwort: Der Mann in Kapitel 907 ist nicht Shanks, sondern Figarland Shamrock, Sohn von Garling Figarland und Anführer des göttlichen Ritterordens.

Shanks’ “Zwillingsbruder”-Theorie begann vor 7 Jahren durch das Fehlen einer Narbe

Seit dem Release von Kapitel 907 im Jahr 2018 stellten Fans immer wieder Vermutungen auf, dass es sich dabei entweder um den echten Shanks – der ein Doppelleben als Pirat und Agent der Weltregierung führt – handelt oder ob der Rothaar-Pirat eventuell einen Zwilling hat, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht.

Diesem "Shanks" aus Kapitel 907 fehlt die Narbe und das ist Fans nicht entgangen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Die Spekulation über einen mutmaßlichen Zwillingsbruder tauchte aufgrund der fehlenden Narbe im Gesicht von “Shanks” auf, da sie von Eiichiro Oda normalerweise sehr deutlich dargestellt und sonst nie vom Mangaka vergessen wird.

Der Mangaka ist für seine Genauigkeit und seine Liebe zum Detail bekannt. Dass Oda also bei einer Zeichnung eines so wichtigen Piraten wie Shanks dessen markante Narbe vergisst, fiel Fans sofort auf und so entstand der große Mythos um den “Zwillingsbruder”.

Außerdem stellten sich einige die Frage, warum der beliebte Rothaar-Pirat gemeinsame Sache mit der Weltregierung – dem Erzfeind Piraten – machen sollte . Es gab einfach zu viele Unstimmigkeiten zu seiner Persönlichkeit und den Eindruck, den er in der Geschichte hinterlassen hatte.

Figarland Shamrock betritt offiziell die Bühne und lüftet das jahrelange Mysterium um “Shanks in Kapitel 907”

Eiichiro Oda verabschiedete sich Ende 2024 mit einem großen Teaser in Kapitel 1137 und überraschte Fans mit der Einführung von zwei mysteriösen Figuren auf Elban: Ein Mann, der Shanks zum Verwechseln ähnlich sieht sowie eine Frau, deren Gesicht zur Hälfte bandagiert ist.

Die zwei göttlichen Ritter Shamrock Figarland und Gunko erscheinen auf Elban. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Am 21. Januar 2025 veröffentlichte One Piece-Fan und X-Nutzer*in @pewpiece eine grobe Zusammenfassung und somit Leaks zum kommenden Manga-Kapitel 1137. Obwohl es sich hierbei nur um kurze Stichpunkte handelt, sticht eine Information sofort ins Auge: Der mysteriöse Mann und Shanks-Doppelgänger heißt Figarland Shamrock.

#ONEPIECE1137 #OPSPOILERS



Brief Spoilers for One Piece Chapter 1137 by yours truly 🫶 pic.twitter.com/4ZvfGia7s1 — Pew (@pewpiece) January 21, 2025

Mit der offiziellen Vorstellung von Shamrock Figarland ist das jahrelange Mysterium um “Shanks aus Kapitel 907” gelüftet. Es war also nie Shanks, der zur damaligen Zeit mit den Fünf Weisen gesprochen hat und für die Weltregierung gearbeitet hat, sondern Figarland Shamrock.

Somit wurde die langjährige Theorie, dass es sich bei Kapitel 907 um einen Shanks-Doppelgänger handelt, bestätigt.

Figarland Shamrock wird offiziell als Sohn von Figarland Garling und Anführer des göttlichen Ritterordens vorgestellt. Außerdem soll er – anders als der Rothaar-Pirat – keine Narbe im Gesicht haben und seine Haare lang tragen.

Shamrock ist womöglich der Zwillingsbruder von Shanks

Aufgrund ihrer unglaublichen Ähnlichkeiten besteht die Möglichkeit, dass Shamrock der Zwillingsbruder des Rothaar-Piraten ist – oder ein identischer Klon. Aktuell ist weder im Manga noch in den Leaks offiziell bestätigt worden, dass Shamrock wirklich mit Shanks blutsverwandt ist.

Die einzige bestätigte Gemeinsamkeit zwischen den beiden Schwertkämpfern ist die japanische Schreibweise ihrer Namen, wie es One Piece-Fan und X-Nutzer*in @writingpanini unter dem Beitrag von @pewpiece angemerkt hat:

- Shanks is written シャンクス

- Shamrock is written シャムロック



There is a similarity in the beginning of the name "Sha"



Thank you Pew, the chapter is fire. #OnePiece1137 #opspoilers pic.twitter.com/sJvy70rq4I — panini 🍔 (@writingpanini) January 21, 2025

Die Namen der beiden Charaktere werden am Anfang mit den gleichen Schriftzeichen シャ (sha) geschrieben.

Shanks: シャンクス

Shamrock: シャムロック

Da Eiichiro Odas stets eine enorme Liebe zum Detail walten lässt und Namen mit derselben Aussprache in Japan mit unterschiedlichen Schriftzeichen geschrieben werden können, ist davon auszugehen, dass diese Gemeinsamkeit eine tiefere Bedeutung hat bzw. die Charaktere könnten miteinander verwandt sein.

Shanks’ Verbindung zu Figarland Garling

Spekulationen und Vermutungen darüber, dass Shanks der Sohn von Figarland Garling ist, gab es seit dem Release des One Piece-Films immer wieder. Im Film wird enthüllt, dass Shanks als Baby während des God Valley-Vorfalls von Gol D. Roger gefunden wurde und bis auf Figarland Garling niemand anderes den Vorfall überlebt hat.

Welche wichtige Rolle wird Shanks im finalen Rennen um das große One Piece spielen und was hat es mit der Figarland-Familie auf sich? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Sollte sich also die Zwillingsbruder-Theorie in der Zukunft bewahrheiten und Shamrock mit Shanks verwandt sein, so wäre der Rothaar-Pirat auch ein Sohn des Weltaristokraten und Champion des God Valley-Vorfalls Figarland Garling. Ob es aber tatsächlich so ist, wird uns Eiichiro Oda hoffentlich in den nächsten Manga-Kapiteln beantworten.

Nun zu euch: Wie ist eure Meinung zur großen Enthüllung eines “zweiten” Shanks und wie glaubt ihr, wird Ruffy bei einem Aufeinandertreffen mit dem “Zwillingsbruder” reagieren?