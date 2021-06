Shin Megami Tensei 5: Der Persona-Ursprung hat endlich einen Release-Termin

Nachdem bekannt wurde, dass Shin Megami Tensei 5 den Sprung in den Westen schafft, warten viele Fans des Persona-Ursprungs auf Neuigkeiten. Im Zuge der Nintendo Direct zur E3 2021 hat Nintendo nun endlich den weltweiten Release-Termin enthüllt:

Wann erscheint Shin Megami Tensei 5? Das JRPG kommt am 12. November 2021 exklusiv für Nintendo Switch auf den Markt.

Was ist Shin Megami Tensei?

Shin Megami Tensei 5 ist nicht allen ein Begriff. Wohl aber Persona 5, eines der bekanntesten JRPG der letzten Jahre. Dabei ist die gesamte Persona-Reihe nichts anderes als ein Spin-Off des Megami Tensei-Universums, die sich darum dreht was passieren würde, wenn die Helden und Monster nicht in der Postapokalypse oder der Vergangenheit, sondern dem aktuellen Tokyo leben und zur Highschool gehen würden.

Die Welt von Megami Tensei ist allerdings erheblich düsterer als die von Persona: Diesmal geht's ins moderne Tokyo - oder das, was davon übrig ist. Denn Dämonen scheinen sich ausgebreitet zu haben und wahrscheinlich ist es an uns, sie zu stoppen. Wie für die Serie typisch werden wir hier rundenbasierte Kämpfe, fang- oder beschwörbare Dämonen und Dämonenfusionen erwarten können.

Alle Infos von der Nintendo Direct

