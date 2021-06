Switch: Speichergrößen von Metroid Dread, Advance Wars und Co. sind angenehm klein

Der interne Speicher der Nintendo Switch ist bekanntlich nicht besonders üppig. Die 32 GB sind extrem schnell voll und so ist es immer erfreulich, wenn Spiele nicht viel Platz auf der Hybrid-Konsole beanspruchen.

Neue Spiele sind klein: Zum Glück trifft das auf die meisten Titel zu, die Nintendo im Rahmen der E3 ankündigte. Auf ihrer offiziellen Seite gab das Unternehmen jetzt die Datei-Größen einiger First-Party- und eines Third-Party-Spiels bekannt.

Metroid Dread

Das 2,5D-Metroid erscheint am 8. Oktober und benötigt 6,9 GB an Speicherplatz. Das ist immer noch recht moderat, da wir annehmen können, dass Metroid Dread einen ordentlichen Umfang bieten wird.

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp

Hierbei handelt es sich um ein Remake der ersten beiden Advance Wars-Teile, die ursprünglich für den Gameboy Advance erschienen. Die Optik wurde aufgehübscht, aber mit einer großen Datei war hier nicht zu rechnen. Und so kommt es auch: 1,4 GB nimmt Advance Wars 1+2: Re-boot Camp ein. Release ist am 3. Dezember.

Mario Party Superstars

Der nächste Teil in der Reihe ist kein Sequel sondern ein Remix aus bereits bekannten Brettern und Minispielen. Für Mario Party Superstars müsst ihr 3,9 GB auf eurer Switch freihalten. Der Launch soll am 29. Oktober erfolgen.

Warioware: Get It Together

Schon am 10. September erscheint Warioware: Get It Together. Die Größe der Mikro-Game-Sammlung beträgt lediglich 1,4 GB.

Shin Megami Tensei V

Der nächste Teil in der beliebten JRPG-Serie ist ein wenig voluminöser als die anderen Titel, aber das ist wenig überraschend für einen Vertreter dieses Genres. Shin Megami Tensei V benötigt 15,6 GB und erscheint im November 2021.

