Die Simpsons als Anime: So sehen Homer, Marge und Lisa im Death Note-Universum aus

Die Simpsons scheinen sich zu alter Größe aufzuschwingen, die letzten neueren Staffeln kommen allesamt wieder besser beim Publikum an. In dieselbe Kerbe schlägt auch die neueste Halloween-Folge, die traditionell wieder Treehouse of Horror heißt. Dieses Mal verbirgt sich darin allerdings eine ganz besondere Überraschung: Die Anime-Simpsons machen als Death Note-Hommage eine wirklich gute Figur.

Death Tome: Die Simpsons sehen als Anime richtig gut aus

Darum geht's: Death Note trifft auf Die Simpsons beziehungsweise umgekehrt. In der neuesten Treehouse of Horror-Folge zu Halloween gibt es ein Death Note-Tribute und das kann sich wirklich sehen lassen. Lisa, Homer, Marge und Co werden im Anime-Gewand gezeigt und das wirkt überraschend cool.

Was passiert? Lisa Simpson gelangt in den Besitz des Death Note-Buchs, das hier allerdings Death Tome heißt. Sie kann Namen dort hineinschreiben und die Personen, die drin stehen, sterben. Allerdings muss spezifiziert werden, wie der Mensch stirbt und jede Todesart darf nur einmal genutzt werden. Eine spannende Prämisse, die Death Note zu großer Berühmt- und Bekanntheit verholfen hat.

Lisa sieht jedenfalls auch als Anime-Figur gut aus. Es wirkt beeindruckend, wie leicht sie als Lisa Simpson zu erkennen ist, obwohl der Stil ein komplett anderer ist (die Stimme hilft natürlich enorm). Das Ganze erstrahlt im Death Note-Look und der Mix mit den Simpsons-Figuren überzeugt auf eine ganz besonders seltsame Art.

Das gilt auch für die sonst bisher veröffentlichten Bilder aus der Mashup-Folge. Hier könnt ihr zum Beispiel auch noch Homer und Marge Simpson als Death Note-Animefiguren sehen:

Wann kommt's bei uns? Das dürfte leider noch eine ganze Weile dauern. Die Treehouse of Horror-Folge wird in den USA zwar jetzt zu Halloween ausgestrahlt, aber wann sie in Deutschland geguckt werden kann, steht noch nicht fest. Auf Disney Plus kommt die komplette 34. Staffel wahrscheinlich erst irgendwann im Herbst 2023 in Deutschland. Im Free-TV dürfte es noch länger dauern.

Wie findet ihr den Look der Simpsons-Figuren als Anime? Seid ihr eher Death Note- oder eher Simpsons-Fans?