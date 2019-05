E3-Panel macht Simpsons-Fans Hoffnung auf Hit & Run 2

Die Autoren und Produzenten der Simpsons bekommen auf der E3 2019 ein eigenes Panel. Genaue Inhalte sind noch nicht bekannt. Allerdings ist die E3 eine Messe für Videospiele, es könnte also Neuigkeiten in dieser Hinsicht geben.

Wann geht's los? Das Panel findet bei uns durch die Zeitverschiebung um 3 Uhr in der Nacht zum 12. Juni statt. Wer genau anwesend sein wird verrät die offizielle Ankündigung leider nicht.

More exciting #E3Coliseum news - join the writers and producers of @TheSimpsons for a panel on June 11! More info to come... #E32019 https://t.co/QOa74rE263 pic.twitter.com/I3fOzO8t2n