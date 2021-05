Sims 4: Neue Packs, Updates und mehr erwarten uns noch diesen Sommer

Erst vor wenigen Tagen kündigten Maxis und EA mit dem Innenhof-Oase-Set neue Inhalte für Die Sims 4 an. Das soll aber für die nächsten Monate nicht alles gewesen sein, worauf sich die Sims-Community freuen darf. Auf Twitter wurden jetzt weitere Inhalte angekündigt, die uns im Mai, Juni und Juli erwarten.

Der "Summer of Sims" bietet mehr als nur neue Packs

Der Tweet beinhaltet eine Grafik, auf der nicht nur neue Packs erwähnt werden, sondern scheinbar auch Events, die im Sommer stattfinden sollen:

Innenhof & Chill mit einem entspannten neuen Set

Schnapp dir eine coole neue Karriere mit einem neuen kreativen Gameplay-Pack

Mach dich stark für Pride mit der großen Virtual Block Party

Rocke ab beim Sims Sommer-Event

Stelle dich auf drei Gratis-Spiele-Updates ein

Verbinde dich mit der Natur in einem bezaubernden neuen Erweiterungspack

Bei dem Innenhof & Chill-Set handelt es sich um das kürzlich angekündigte Innenhof-Oase-Set, das am 18. Mai erscheint:

Zu den anderen neuen Inhalten ist dagegen nicht viel bekannt. Die Grafik lässt zwar vermuten, dass das Erweiterungspack auf irgendeine Art und Weise mit der Natur zu tun haben wird, aber das lässt sich relativ weit interpretieren. Und auch um was für eine Karriere sich das "kreative" Gameplay-Pack drehen wird und was die Updates beinhalten, ist noch nicht ganz klar.

Die auf der Grafik im Hintergrund gezeigten Sims, die sommerliche Getränke genießen und im Meer tauchen, könnten zwar ein Hinweis sein, aber genauso gut einfach nur allgemein den Sommer unterstreichen. Wie sehr der neue Content also mit der warmen Jahreszeit zu tun haben wird, bleibt abzuwarten.

Was es außerdem mit der Virtual Block Party und dem Sommer-Event genau auf sich hat, ließen Maxis und EA nicht weiter durchblicken. Hier erwarten uns sicherlich bald weitere Informationen.

Livestream mit den Entwicklern

Morgen, am 18. Mai, steht zudem wieder ein Inside Maxis-Stream auf Twitch an. Um 20 Uhr werden die Entwickler:innen dort aller Voraussicht nach mehr vom neuen Innenhof-Oase-Set zeigen, das am selben Tag erscheint.

Was erwartet ihr euch vom "Summer of Sims"?