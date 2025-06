Die Sims 4 Zauber der Natur: Neue Erweiterung ist jetzt offiziell enthüllt und lässt euch zur Fee werden

Die Sims 4: Zauber der Natur wurde mit erstem Trailer vorgestellt.

Das nächste kostenpflichtige DLC für Die Sims 4 wurde nun offiziell mit dem ersten Trailer enthüllt. In Zauber der Natur wird es wieder magisch und ihr könnt unter anderem zur guten oder bösen Fee werden. Den Trailer und alle Infos findet ihr hier.

Das steckt im Zauber der Natur-DLC

Im Erweiterungspack erkundet ihr ab dem 10. Juli 2025 die neue Umgebung Innisgreen mit drei Nachbarschaften, die euch mit dem “mystischen Ruf der Natur” anlockt. Optisch erwartet euch vor allem viel grüner Wald, Moos und magische Idylle. Spielerisch steht das Leben unter freiem Himmel im Vordergrund.

3:00 Die Sims 4 zeigt den ersten Trailer zum neuen Erweiterungspack Zauber der Natur

Spielerisch könnt ihr die neuen Feen-Sims entdecken, “zauberhafte Werkzeuge” nutzen und euren virtuellen Alltag mit neuen Bestreben auflockern. Die neuen Deko-Elemente für eure Häuser und Gärten werden außerdem ebenfalls natürlich und grün ausfallen.

Mit überwucherten Mauer-Elementen und Co. könnt ihr euch deutlich mehr draußen aufhalten, an der frischen Luft arbeiten und sogar schlafen. Dafür gibt es auch den neuen Skill "Natural Living", der euch für ein Leben "ohne Bett und ohne Bad" bereitmacht (via EA).

Im Trailer ist zu sehen, wie die Spielfigur beispielsweise in einem Fluss badet oder sich mit gesammelten Kräutern Tränke am neuen Apothekertisch herstellt. Mit über 22 Rezepten könnt ihr Krankheiten heilen und verschiedene magische Effekte erschaffen. Falls ihr doch lieber mit einem Dach über dem Kopf lebt, wird es viele neue Pflanzen und Deko geben, mit denen ihr euch die Natur ins Haus holt.

Was können Feen?

Ebenfalls zu sehen ist die Möglichkeit, dass ihr nicht nur Feen-Sims treffen könnt, sondern auch selbst zu einer Fee werden dürft. Bereits bekannt ist, dass Feen besondere Fähigkeiten mitbringen und ihr sie mit Flügeln, Make-Up, leuchtenden Tattoos und magischen Accessoires gestalten dürft.

Feen können etwa Pflanzen mit Magie pflegen, die Stimmung von anderen Sims beeinflussen "und mehr". Außerdem könnt ihr einen guten oder bösen Pfad einschlagen. Was das genau bedeutet, wird im kommenden Gameplay-Trailer enthüllt, der am 26. Juni erscheint.

Nicht-Feen können ebenfalls durch Feen-Staub ein paar magische Effekte nutzen und etwa Pflanzen verzaubern oder Gnome zum Leben erwecken.

Welche Neuerungen kommen noch?

Unabhängig vom Erweiterungspack gibt es übrigens auch eine Roadmap für die kommenden Monate, die ihr euch hier anschauen könnt. Auch mit der kostenlosen Base-Version des Spiels gibt es bald neue Inhalte für euch, die sich ebenfalls teils um das Thema Natur und Magie drehen:

Die offizielle Sims 4-Roadmap für den Sommer 2025.

Auch ohne den kostenpflichtigen DLC könnt ihr demnach etwa ab dem 24. Juni am neuen Event “Ruf der Natur” teilnehmen. Weitere kostenlose Updates sollen am 1. Juli und 19. August folgen. Die Sims 4: Zauber der Natur erscheint am 10. Juli 2025 und kostet die üblichen 40 Euro.

Was denkt ihr: Gefällt euch Zauber der Natur oder hättet ihr euch thematisch lieber etwas anderes gewünscht?