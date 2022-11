Singles Day 2022: Nintendo Game & Watch mit Zelda und günstige 4K-TVs im Angebot

Singles Day ist eigentlich erst am 11. November, aber Euronics hat seinen großen Singles Day Sale 2022 schon jetzt gestartet. Dieser bietet eine große Auswahl an Angeboten, von 4K-Fernsehern über Tablets, Smartphones und Kopfhörer bis hin zu diversen Haushaltsgeräten. In diesem Artikel stellen wir euch zwei Highlights vor. Wer gleich direkt zur Übersicht über die Aktion will, die noch bis Freitag läuft, findet diese hier:

58 Zoll 4K-TV für 349€

Eines der Highlights unter den TV-Angeboten ist der 58 Zoll große Hisense 58AE7000F. Mit einem Preis von 349€ ist Euronics in diesem Fall laut Vergleichsplattformen mit großem Abstand der günstigste Anbieter, nach Angaben von Idealo bekommt ihr das Modell gerade nirgendwo sonst für weniger als 423€. Hier geht's zum Deal:

Trotz seines niedrigen Preises bietet der Hisense AE7000F eine recht ordentliche Bildqualität, die er vor allem seinem kontrastreichen VA-Display verdankt. Fürs Gaming ist er dank seines niedrigen Input Lags gut geeignet, auch wenn er, wie alle 4K-TVs der unteren Preisklasse, nur 60 Hz und somit kein richtiges HDMI 2.1 bietet. Mehr zum Hisense AE7000F könnt ihr aus Seite 2 unserer Kaufberatung zu den besten Gaming-TVs erfahren:

Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda

Auch die Nintendo Game & Watch: The Legend of Zelda gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger, sie kostet bei Euronics nur noch 27,99€. Die Retro-Konsole, die Nintendos erstem Handheld aus den 80ern nachempfunden ist, bietet die drei Klassiker The Legend of Zelda (1987), The Adventure of Link (1988) und Link's Awakening (1993). Diese sind zwar nie auf der ursprünglichen Game & Watch erschienen, weil sie viel zu komplex und technisch aufwendig sind, dafür sind sie aber auch heute noch sehr spielenswert. Als Bonus gibt es noch das tatsächlich 1980 für Game & Watch erschienene Spiel Vermin mit dazu.