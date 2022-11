Black Friday kann einpacken: Am 11.11. ist der Singles Day 2022

Stellt euch vor, es läuft die größte Verkaufsaktion des Jahres und keiner beachtet sie. Wenn der Singles Day Gefühle hätte, würden diese vom Westen gewaltig verletzt, denn nicht der Black Friday, sondern der Singles Day ist die Nummer eins. Seinen Ursprung hat er in China; dort hatten alleinstehende Studenten vor, Geschenke miteinander auszutauschen. Aus dem Konzept, dass Singles am passenden Datum (11.11.) sich gegenseitig etwas schenken, ist im Osten ein extremer Hype entstanden. Die Plattform Alibaba hat dabei unzählige Marken im Angebot. Tendenz steigend.

Singles Day 2022 – der größte Sale des Jahres

Wer dachte, der Black Friday wäre die Nummer eins der Deal Events irrt. Vergleicht man allein die Usmnatzzahlen aus dem Jahre 2019, schlägt der Singles Day seinen westlichen Konkurrenten mit 38 Milliarden US-Dollar zu 28,2 Milliarden. Der Grund hierfür könnten unter anderem die besseren Angebote sein, Alibaba bietet in diesem Zeitraum teilweise sehr hohe Rabatte. Aber auch hierzulande machen viele Shops mit, unter anderem MediaMarkt und Saturn bieten laut ihrer Seite ab heute 20 Uhr viele Produkte günstig an.

Hier findet ihr die besten Angebote am Singles Day 2022:

Bei Medion sind die Singles Day Angebote sogar schon jetzt verfügbar:

Singles Day 2022 Angebote: Alles, wirklich alles

Die Frage, was am Singles Day reduziert ist zu beantworten ist einfach: Alles. Egal welche Art von Produkt ihr sucht, morgen dürftet ihr fündig werden. Ob die Angebote genauso gut sind wie Am Black Friday und der Cyber Week ist offen, ihr solltet auf alle Fälle immer Preise vergleichen. Bei diesem Event lässt es sich aber schön gemütlich durch die verschiedenen Shops stöbern. Wenn ihr also schon jetzt sparen wollt, solltet ihr heute Abend und morgen die Augen offen halten.