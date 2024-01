Skull & Bones Release: Schnell noch Limited & Premium Edition sichern und früher spielen!

Wenn ihr euch noch den Preorder-Bonus sichern wollt, wird es höchste Zeit, denn das Piratenspiel Skull & Bones erscheint im Februar.

Lange hat es gedauert und oft wurde es verschoben, aber nun ist es endlich soweit: Ubisofts Piratenabenteuer Skull & Bones erscheint am 16. Februar für PS5, Xbox Series und PC! Wenn ihr jetzt noch schnell vorbestellen und euch so den Preorder-Bonus sichern wollt, könnt ihr euch bei Amazon ohne Aufpreis die exklusive Limited Edition schnappen, die auch noch eine zusätzliche Mission enthält:

Auch bei GameStop gibt es einen exklusiven Bonus. Wenn ihr hier vorbestellt, bekommt ihr ein physisches Kartenspiel gratis dazu. Außerdem könnt ihr bei verschiedenen Händlern die Premium Edition bekommen, die für 30€ Aufpreis neben weiteren Extras auch noch drei Tage früheren Zugang zum Spiel bietet. Mit dieser Version könnt ihr also schon am 13. Februar in See stechen:

Was ist der Preorder-Bonus?

Der allgemeine Vorbesteller-Bonus, den ihr bei allen offiziellen Händlern erhaltet, ist das „Hoheit der offenen See“-Paket. Dieses bietet ein exklusives Outfit sowie ein besonderes Krönungsfeier-Feuerwerk.

Was bietet die Skull & Bones Premium Edition?

Die Skull & Bones Premium Edition liefert eine Menge zusätzlicher Inhalte. Die eine der beiden Zusatzmissionen ist aber auch in der günstigeren Limited Edition enthalten.

Zusätzlich zum normalen Preorder-Bonus und dem schon erwähnten drei Tage früheren Zugang zum Spiel bekommt ihr mit der Premium Edition auch noch eine ganze Reihe digitaler Zusatzinhalte. Darunter sind zwei Extra-Missionen, von denen eine allerdings auch in der Amazon-exklusiven Limited Edition enthalten ist. Hier die Extras im Überblick:

Zusatzmission „Die Ashen Corsair“ (auch in Limited Edition enthalten)

Zusatzmission „Das Vermächtnis von Bloody Bones“

„Ballade von Bloody Bones“-Paket mit Outfit und 11 Schiffsverzierungen

digitales Artbook

digitaler Soundtrack

Token für Premium-Kaperbrief

Was ist Skull & Bones überhaupt?

5:08 Skull & Bones erscheint nicht nur, jetzt ist sogar die Roadmap bekannt

Skull & Bones entsprang ursprünglich der Idee, aus den beliebten Schiffskämpfen von Assassin’s Creed: Black Flag ein eigenes Spiel zu machen. Ihr stecht also als Piratenkapitän in See, überfallt andere Schiffe, macht Beute und rüstet euer eigenes Schiff mit immer mächtigeren Waffen auf oder stellt eine ganze Flotte zusammen. Dabei könnt ihr euch nicht nur allein, sondern auch im Koop ins Abenteuer stürzen. Mehr erfahrt ihr hier:

