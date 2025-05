Smash Bros. Melee-Spieler steht in Turnierfinale und verliert Chance auf $2.200 Preisgeld - weil er durch den Boden glitcht

Der Kommentator hatte den Glitch sogar noch vorhergesehen (Bild: x.com/LiquidHbox/status/1924257825502474588).

Stellt euch vor, ihr befindet euch gerade im großen Finale eines Turniers und verliert dann aufgrund eines doofen technischen Fehlers, der außerhalb eurer Macht lag. Ganz besonders ärgerlich ist das natürlich, wenn ihr für den ersten Platz – um den es hier ging – 2.200 US-Dollar gewonnen hättet.

Smash Bros Melee-Turnier endet auf die kuriosest denkbare Art und Weise – Kommentator hat es sogar schon vorhergesagt

Die eSport-Szene rund um das äußerst beliebte Smash Bros.: Melee hat es nicht leicht. Nintendo geht mehr oder weniger aktiv gegen die kompetitiven Veranstaltungen vor, aber das hält die Profis natürlich trotzdem nicht davon ab, in Turnieren anzutreten. Dieses hier hat eine wirklich kuriose Wendung genommen.

Im großen Finale stehen oder besser sitzen sich die beiden begnadeten Smash Bros Melee-Spieler Cody Schwab und Moky gegenüber. Dem Gewinner winken 2.200 US-Dollar Preisgeld, für Platz 2 gibt es immerhin noch 1.650 Dollar – kein Pappenspiel in dieser Szene.

Der erste Spieler mit drei Punkten gewinnt und Moky lag 2:0 hinten. Sowohl er als auch Cody Schwab sind als Fox angetreten und spielen auf der Pokémon Stadium-Stage, die ziemlich tückisch sein kann. Zumindest dann, wenn man auf einem so hohen Level wie diese beiden in kompetitiven Turnieren antritt.

Wenn man nämlich die Wavedashing-Technik anwendet, glitcht ab und zu der Charakter durch den Boden der Stage und fällt ins Nichts. Eigentlich kommt das aber so selten vor, dass die Smash Bros Melee-Community beschlossen hat, die Möglichkeit zu ignorieren und trotzdem noch in Turnieren auf der Stage anzutreten.

Moky hat dann aber natürlich genau diese Technik angewandt, was einerseits dazu führt, dass sich die Spielenden schnell bewegen können und gleichzeitig noch in der Lage sind, bestimmte Moves und Attacken auszuführen, obwohl das eigentlich nicht in dieser Bewegung gehen sollte.

Andererseits löste das beim Kommentator die Anmerkung aus, dass er Moky zuletzt in dieser Position gesehen habe, als der dann durch den Boden geglitcht sei.

Und genau das passiert dann auch, kurz nachdem es ausgesprochen wurde.

Ihr könnt euch den Moment hier im Video ansehen:

Die Reaktionen fallen ungläubig und überrascht aus: Cody Schwab schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, Moky grinst einfach nur vor sich hin und die Kommentierenden flippen komplett aus.

War das Absicht oder nicht? Einige Menschen in den Kommentarspalten vermuten, dass Moky absichtlich versucht hat, den Glitch auszulösen. Er habe sowieso schon hinten gelegen, wusste um die Möglichkeit und wollte sich eventuell nicht die Blöße geben, auf herkömmliche Art zu verlieren. Seine Reaktion passt auch einigermaßen dazu, aber sicher ist das natürlich nicht.

Fest steht auf jeden Fall: Cody Schwab gewinnt die Runde so, weil er durch Mokys Sturz einen dritten Punkt und Sieg einsacken kann. Moky geht das Preisgeld von 2.200 US-Dollar durch die Lappen, kann sich aber immerhin über den zweiten Platz freuen.

Ist euch schon mal so etwas Ähnliches im großen Turnier mit euren Freund*innen passiert oder seid ihr womöglich sogar selbst schon mal in einem eSport-Turnier angetreten?