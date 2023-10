'Ich hab nicht erwartet, dass es so gut wird': Diablo 4-Fans sind trotz holprigem Start von Season 2 bislang begeistert

Die zweite Diablo 4-Season dreht sich um Vampire und soll das Ruder rum reißen – offenbar bisher mit Erfolg.

Diablo 4 war alles andere als ein schlechtes Spiel zum Release, musste aber auch viel Kritik einstecken. Unter anderem auch für die magere erste Season. Aber jetzt ist Season 2 endlich da und wie es aussieht, kann die durchaus für Begeisterung sorgen. Auf Reddit, Steam und Co zeigen sich jedenfalls die allermeisten Stimmen durchaus begeistert und positiv überrascht.

'Besser als erwartet': Diablo 4 Season 2 macht den meisten Spielern wohl richtig viel Spaß

Darum geht's: Season 2 von Diablo 4 ist jetzt endlich gestartet. Die Geburt war allerdings keine leichte, gestern sorgten diverse Fehlermeldungen, Verbindungsschwierigkeiten und eine Verschiebung für ordentlich Frust. Was in Season 2 alles drin steckt, seht ihr hier:

1:24 Diablo 4 Season 2 startet heute - Alle neuen Features im Gameplay-Trailer

Inhaltlich kommt Season 2 gut an: Jetzt, wo alles läuft, gibt es natürlich auch die ersten Fan-Stimmen im Internet. Und die fallen in erster Linie sehr positiv aus. Zum Beispiel freut sich ein Redditor ganz besonders über die Verbesserungen, die es jetzt an den Reittieren und ihrer Geschwindigkeit gegeben hat. Sie seien "perfekt":

"Fühlt sich an, als würde ich über die Map fliegen. [...] Ehre, wem Ehre gebührt: Blizzard, ihr habt es dieses Mal wirklich hinbekommen. 10/10" (via Reddit)

Auf Steam gibt es Diablo 4 jetzt auch endlich und dort kommt es zwar zu einigen negativen Reviews, dabei scheint es sich aber nicht um berechtigte, ernstgemeinte Kritik zu handeln, sondern um einen Versuch des Review Bombings von frustrierten Spieler*innen. Inhaltlich gehen die wenigsten der neuen Reviews auf die 2. Season oder überhaupt Diablo 4 ein.

Steam-Nutzer Mr Jingles schreibt hingegen:

"[Das] Spiel war schon von Release an gut (Battle Net) und es fühlt sich mit Season 2 schon spürbar besser an."

Auch an der gestiegenen Gegner-Dichte und dem tendenziell härteren Schwierigkeitsgrad erfreuen sich die Fans wie hier auf Reddit.

Die vorerst einzig verbliebene Kritik dreht sich darum, dass die Verbesserungen an den Pferden so lange gedauert haben und dass immer noch einige, kleinere Bugs im Spiel sind.

Daran hat auch Season 2 offenbar nichts geändert, aber Blizzard arbeitet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch eine ganze Weile lang an weiteren Patches und Updates.

Wie gefällt euch die Season 2 in Diablo 4 bisher? Besser als Season 1?