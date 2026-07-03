Ohne Klopp und Kimmich, aber mit Musiala: So sieht laut FM 26 die deutsche Startelf bei der WM 2030 aus

Nach dem blamablen Aus bei der Fußball-WM haben wir den Football Manager 26 simulieren lassen, welche Kicker bei der kommenden WM dabei sind.

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Tobias Veltin
03.07.2026 | 14:20 Uhr

Der Football Manager 26 kann simulieren, was in der Zukunft passiert. Ob das dann auch wirklich eintritt, steht auf einem anderen Blatt. Der Football Manager 26 kann simulieren, was in der Zukunft passiert. Ob das dann auch wirklich eintritt, steht auf einem anderen Blatt.

Deutschland ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sang- und klanglos ausgeschieden, gegen Paraguay flog die Truppe von Trainer Julian Nagelsmann bereits im Sechzehntelfinale raus. Mittlerweile ist offiziell bestätigt, dass Nagelsmann sein Amt niedergelegt hat, Jürgen Klopp ist der Favorit auf die Nachfolge.

Aber auch einige Spieler werden vermutlich ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklären, Torhüter Manuel Neuer hat das etwa schon getan. Wir haben uns deshalb gefragt, wie die Startelf der deutschen Nationalmannschaft bei der nächsten Fußball-WM aussehen könnte, die im Jahr 2030 in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden wird.

Der Football Manager 26 bietet praktischerweise eine Option, genau das simulieren zu lassen. Wir haben dort einfach ein neues Spiel gestartet und im Urlaubsmodus alles bis zum 10. Juni 2030 vom Spiel "ausrechnen" lassen. Das Ergebnis seht ihr unten.

Video starten 13:01 Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor

Die deutsche Startelf bei der WM 2030 im Überblick (laut FM 26-Simulation)

  • Dennis Seimen (Torwart, VfB Stuttgart)
  • Tom Bischoff (Verteidigung, FC Bayern München)
  • Joshua Quarshie (Verteidigung, FC Southhampton)
  • Nico Schlotterbeck (Verteidigung, Borussia Dortmund)
  • Nathaniel Brown (Verteidigung, FC Bayern München)
  • Kennet Eichhorn (Mittelfeld, Bayer Leverkusen)
  • Aleksandar Pavlović (Mittelfeld, FC Bayern München)
  • Jamal Musiala (Mittelfeld, FC Bayern München)
  • Florian Wirtz (Mittelfeld, FC Liverpool)
  • Said El Mala (Mittelfeld, 1. FC Köln)
  • Nick Woltemade (Sturm, Newcastle United)
  • Trainer: Thomas Tuchel

Die Simulation zeigt unter anderem, dass das deutsche Team auch bei der kommenden WM in einer 4-2-3-1 Formation auflaufen wird.

Das Ergebnis der von Kollege Hannes initiierten Simulation. Das Ergebnis der von Kollege Hannes initiierten Simulation.

Außerdem lässt sich schlussfolgern, dass etwa Joshua Kimmich und Leroy Sane ihre Karriere in der Nationalmannschaft vermutlich beendet haben. Auch andere bekannte Namen aus der aktuellen deutschen Elf wie Jonathan Tah oder Kai Havertz sind laut FM 26 in Portugal, Marokko und Spanien nicht mehr dabei.

Dafür ist fast das komplette Mittelfeld der aktuellen DfB-Elf auch im Jahr 2030 am Start – ergänzt durch Kennet Eichhorn und Said El Mala, den viele gerne schon bei der WM 2026 gesehen hätten.

Dennis Seimen gilt auch "im echten Leben" als potenzieller Kandidat fürs deutsche Tor, in der Football Manager-Simulation geht er als Nummer 1 in die WM 2030.

Eine kleine Überraschung: An der Seitenlinie steht nicht etwa Jürgen Klopp, sondern Thomas Tuchel, der derzeit die englische Nationalmannschaft coacht. Wie wir mit ihm und dieser Truppe wohl abschneiden würden?

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Um das nochmal klarzustellen: Hierbei handelt es sich lediglich um eine Simulation im Fußball-Manager 26, um unsere Neugier zu befriedigen.

Solltet ihr ihr den Football Manager 26 ebenfalls haben – er ist unter anderem im Game Pass verfügbar – könnt ihr gerne eine eigene Simulation starten und schauen, ob eure Ergebnisse abweichen.

Was glaubt ihr: Hätten wir mit diesem Team und Nationaltrainer Tuchel eine Chance bei der WM 2030?

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