Läuft gerade Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor

504 Aufrufe

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor

Julius Busch
31.10.2025 | 17:00 Uhr

Der Football Manager 26 ist endlich da und hat einiges zu beweisen. Der selbsternannte Neuanfang des unangefochtenen Fußballmanager-Genrekönigs will mit der radikalen Umstellung auf die Unity Engine nicht nur schöner, sondern auch wesentlich einsteigerfreundlicher werden.

Diese Umstellung hat sich als so aufwendig entpuppt, dass der eigentlich jährliche Release im vergangenen Jahr sogar eine Veröffentlichung überspringen musste. Zwei Jahre später soll der FM 26 nun beweisen, dass die Wartezeit sich gelohnt hat. Ob das gelingt, klären wir in diesem Video.

Den schriftlichen Test von GameStar-Kollege Dennis Zirkler findet ihr unter dem Link
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   13:01

vor 5 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
Video-Tests

Video-Tests
989 Videos

Zum Kanal
Football Manager 26

Football Manager 26

Genre: Sport

Release: 04.11.2025 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   13:01

vor 5 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   1   1:13

vor einem Tag

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 4 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht! Video starten   6     23:40

vor 5 Tagen

18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor Video starten   1     2   1:56

15.09.2025

Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   1   1:13

vor einem Tag

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Links Awakening-Vibes Video starten   1:05

vor 2 Tagen

Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Link's Awakening-Vibes
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 4 Tagen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 4 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   13:01

vor 5 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht! Video starten   6     23:40

vor 5 Tagen

18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

vor 6 Tagen

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus Video starten   1   2:37

vor einer Woche

Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus
Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt Video starten   2     1   1:57

vor einer Woche

Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt
Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5 Video starten   5     4   13:53

vor einer Woche

Halo: Campaign Evolved - Vorschau-Video mit allen Infos zum Remake in Unreal Engine 5
Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta Video starten   3     12:38

vor einer Woche

Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta
mehr anzeigen