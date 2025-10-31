504 Aufrufe
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
Der Football Manager 26 ist endlich da und hat einiges zu beweisen. Der selbsternannte Neuanfang des unangefochtenen Fußballmanager-Genrekönigs will mit der radikalen Umstellung auf die Unity Engine nicht nur schöner, sondern auch wesentlich einsteigerfreundlicher werden.
Diese Umstellung hat sich als so aufwendig entpuppt, dass der eigentlich jährliche Release im vergangenen Jahr sogar eine Veröffentlichung überspringen musste. Zwei Jahre später soll der FM 26 nun beweisen, dass die Wartezeit sich gelohnt hat. Ob das gelingt, klären wir in diesem Video.
Den schriftlichen Test von GameStar-Kollege Dennis Zirkler findet ihr unter dem Link
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.