Soccer Story ist das ungewöhnlichste Fußballspiel seit Jahren und ich will es unbedingt

Auf der Switch gehört Golf Story immer noch zu meinen absoluten Lieblingen. Der Mix aus Sport- und Rollenspiel traf bei mir genau den richtigen Nerv und sorgte dafür, dass ich den Titel bis zum Abspann kaum weglegen konnte. Mit Sports Story ist derzeit noch ein anderer Titel dieser Art in der Mache, weswegen ich eine mögliche Fußball-Umsetzung dieses Konzepts gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte.

Die gibt es jetzt aber, nämlich in Form von Soccer Story. Okay, der Name mag ziemlich uninspiriert klingen, lässt aber schon erahnen, was uns zumindest grob erwartet. Und das ist Folgendes: In dem von PanicBarn entwickelten Spiel werden wir von einem magischen Fußball auserwählt, die durch nicht näher benannte Probleme aus den Fugen geratene Welt wieder in Harmonie zu vereinen. Und was läge da näher, als das über König Fußball zu erledigen?

Fußball-RPG mit offener Spielwelt

Der Trailer deutet jedenfalls schon an, womit wir beim Gameplay von Soccer Story rechnen können. Ähnlich wie bei Golf-Story, ist das hier ein Mix aus RPG und Fußballspiel, in dem wir durch eine offene Welt laufen, mit Personen reden, Aufgaben erledigen und natürlich an diversen Trainingsaufgaben und Matches teilnehmen. Die Entwickler versprechen diverse Aktivitäten und Events, die sich insgesamt auf etwa 15 Stunden Gameplay summieren sollen. Außerdem wird es auch einen lokalen Multiplayer-Modus geben und der Humor wird offenbar auch nicht zu kurz kommen.

Durch diese Ausrichtung und die knuffige Pixeloptik dürfte Soccer Story damit der mit Abstand ungewöhnlichste Fußballtitel der letzten Jahre sein und ist zwischen FIFA und eFootball – auch wenn die natürlich durch eine andere Ausrichtung schwer vergleichbar sind – mal eine wunderbare Abwechslung in diesem Untergenre. Soccer Story soll noch 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und den PC erscheinen. Alle mit Game Pass können den Titel direkt vom Launch-Tag an im Service spielen.

Einschätzung der Redaktion