"Das ist doch nur für Fanservice!" Solo Leveling-Anime ergänzt die Geschichte mit einer unnötigen Szene und verärgert somit viele Fans”

Eine neue hinzugefügte Szene von Cha Hae-in verärgert Fans des Webcomics. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling startet mit großem Erfolg in die zweite Staffel und steht auch in dieser Saison wieder an der Spitze der beliebtesten Anime-Serien. Da die Serie eigentlich eine Adaption des weltweit bekannten koreanischen Webcomics und namensgebenden Romans “Only I Level Up” ist, sind auch leidenschaftliche Fans der beiden Medien heiß auf die Anime-Adaption.

Selbstverständlich kann eine solche Adaption nicht alles Wort für Wort aus dem Original übernehmen, weshalb es oft bei solchen Umsetzungen zu Kürzungen oder gar dem Auslassen von Szenen aus dem eigentlichen Quellenmaterial kommt. In der neuesten Folge von Solo Leveling tritt jedoch der gegenteilige Fall ein: Die etwas anzügliche Szene von Cha Hae-In in ihrem Schwimmanzug wurde neu im Anime eingefügt und existierte weder im Webcomic noch im Roman auf diese Art und Weise.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden Ereignisse aus der neuesten Episode 3 der zweiten Staffel von Solo Leveling behandelt. Solltet ihr also bisher noch nicht auf den neuesten Stand der Anime-Serie sein, so werden euch einige Story-Inhalte zur Handlung nach der Red Gate-Arc vorweggenommen.

Der Anime fügte eine neue Szene zu Cha Hae-In hinzu, die es im Webcomic nicht gab

Am 18. Januar 2025 erschien die neueste Solo Leveling Folge “Es ist noch ein langer Weg vor mir”. In der dritten Episode der zweiten Staffel, dreht es sich hauptsächlich um Jin-Woo, der in einem neuen Instant-Dungeon nach einem Heilmittel für seine todkranke Mutter sucht.

Während Jin-Woo im Dungeon gegen mächtige Monster kämpft, gibt es Szenen zu einer anderen wichtigen Figur von Solo Leveling und zwar Cha Hae-In. Im Anime wird gezeigt, wie Hae-In in einem Pool schwimmt und am Ende aussteigt. Dabei gibt es für wenige Sekunden Ausschnitte, die deutlich einen Fokus auf ihren Körper setzen und auch die Charaktere in der Szene merken an, wie hübsch sie doch ist – und genau dieser Moment spaltet die Community!

Der Anime-Studio gibt ihr mit einer Schwimmszene mehr Momente in der Serie bevor sie eigentlich in der Geschichte wichtig wird. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die Community ist gespaltener Meinung im Bezug auf Cha Hae-Ins “Fanservice-Szene”

Am 22. Januar 2025 veröffentlichte Fan und Reddit-Nutzer*in Anime_Solo_COTE einen Beitrag im Solo Leveling-Subreddit und wies mit dem Meme eines verwirrten Jackie Chan darauf hin, dass Leser*innen des Webcomics über die hinzugefügte Szene von Hae-In verwirrt wären. Unter dem Beitrag finden sich unzählige Kommentare zu dem Anime-Ausschnitt und die Community kann sich währenddessen nicht einigen, ob die neue Szene eine gute oder eine schlechte Sache ist.

Auf der einen Seite freuen sich einige Fans mehr von Hae-In zu sehen, da sie dem Anschein nach im Webcomic kaum auftaucht, obwohl sie eine der wichtigsten Figuren der Geschichte ist. Ob es ihnen dabei egal ist, dass Hae-Ins Körper auf oberflächliche und sexualisierte Weise im Vordergrund steht anstelle ihres Gespräch mit Jong-In ist nicht deutlich zu erkennen.

Cha Hae-In hatte bisher kaum eine relevante Rolle in der Geschichte und kam kaum vor. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Andere hingegen lehnen diese Art der Adaption komplett ab und stellen das Argument auf, dass diese Szene nur dazu dient, um anzüglichen “Fanservice” zu liefern und um Zuschauer*innen bei der Stange zu halten, sollte der Anime in Bezug auf Zuschauerzahlen sinken. Es ist laut Anmerkungen der Fans schließlich “nur” eine kurze Szene, in der Hae-In schwimmt, sich abtrocknet und dann über ein Gespräch mit Choi Jong-in nachdenkt. Die Schwimmszene ist also nach ihren Meinungen unnötig für Hae-Ins Charakterentwicklung.

Die Meinungen sind so gespalten, dass es keine deutliche stärkere Tendenz zu erkennen gibt. Wir haben euch einige der Kommentare unter dem Beitrag herausgesucht und übersetzt:

"Alter, das ist nie in Manhwa passiert. Scheint so, als hätten sie es rein als Fanservice für den Anime gemacht.” Von Actual-Necessary-699

“Ganz ehrlich? Ich mag es, dass sie ihr mehr Szenen im Anime geben. Rückt sie etwas früher in der Geschichte ins Rampenlicht als die wenigen Momente, bei denen wir sie im Manhwa gesehen haben.” Von aeolius11

“So sehr ich es auch liebe, dass der Anime ihr mehr Zeit im Rampenlicht gibt als im Manwha, würde ich gerne etwas mehr sehen als nur ihren Po und ihre Brüste. Können wir nicht eine Szene haben, in der sie Probleme eines Vize-Gildenmeisters löst?” Von danktt1

“Lass das Team machen. Sie kam kaum im Manhwa vor. Auch, wenn es irgendein Fanservice-Moment ist, ist es besser so.” Von Strong-Moment4874

Wie ihr sehen könnt, besteht die Kritik hauptsächlich an der Darstellung von Hae-In als sexualisierte weibliche Figur der Serie und nicht daran, dass sie mehr im Anime gezeigt wird als im Vergleich zum Webcomic von Solo Leveling. Aber wie sieht es bei euch als Solo Leveling-Fans aus, die den Webcomic oder den Roman gelesen haben?

Ist die Szene eurer Meinung nach unnötig und empfindet ihr die Anime-Adaption als “zu billig” oder wünscht ihr euch in Zukunft mehr neue Szenen von anderen Charakteren abseits des Protagonisten Jin-Woo?