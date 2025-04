Solo Leveling Season 2: Die letzte Folge hat eine Anspielung auf Elden Rings "Let Me Solo Her" und das habt ihr womöglich verpasst

Überraschendes Easter Egg zu "Let Me Solo Her" in der finalen Episoden von Solo Leveling Season 2. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures und Let Me Solo Her-Zeichnung von Myki T. aus der Redaktion)

Solo Leveling und Elden Ring haben eins gemeinsam: Sie sind in ihren Bereichen extrem beliebt. Während Elden Ring von vielen Souls-Fans als das womöglich beste Spiel von FromSoftware bezeichnet wird, ist Solo Leveling in der Anime-Community einer der erfolgreichsten und beliebtesten Action-Animes der letzten zwei Jahre.

Auch Solo Leveling-Synchronsprecher Aleks Lee scheint ein Fan von Elden Ring zu sein und hat sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, ein kleines Easter Egg in die finale Episode der zweiten Staffel des Animes einzubauen.

Lee macht in der letzten Folge eine Anspielung auf den legendären Elden Ring-Spieler "Let Me Solo Her" und das habt ihr womöglich nicht einmal bewusst wahrgenommen.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Eine unerwartete Anspielung auf Elden Ring

Aleks Lee enthüllt in einem neuen TikTok-Video einige Hintergrundinfos zur englischen Synchro von Solo Leveling – insbesondere zu den letzten beiden Episoden der zweiten Season.

Der beliebte Synchronsprecher verrät dabei ganz öffentlich, dass er ein kleines Easter Egg zum legendären Spieler "Let Me Solo Her" aus Elden Ring eingebaut hat und zeigt sogar die Szene von Solo Leveling im Video.

Jin-Woo macht genau wie Let Me Solo Her mit seinen Feinden kurzen Prozess. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Dabei handelt es sich um einen der finalen Momente in der allerletzten Episode der zweiten Season des Animes, als Jin-Woo als erster Hunter bei einem neuen Gate vor Ort ist und ohne auf die anderen Jäger zu warten, sich ins Gate begibt. Dabei wird der starke S-Rang-Hunter davor gewarnt, dass er doch auf die anderen Jäger*innen warten soll, aber Jin-Woo ist sich sicher: Er schafft das auch alleine.

Genau in diesem Moment nutzt Jin-Woo dann eine kleine Abwandlung der Worte, die jedem oder jeder Elden Ring-Spieler*in bekannt vorkommen sollten: "Let me solo it" (statt: Let Me Solo Her).

Das Easter Egg verpasst ihr, wenn ihr Solo Leveling nicht auf Englisch schaut

Das kleine Easter Egg und die Hommage an "Let Me Solo Her" hat Aleks Lee auf Eigenverantwortung bei der Synchronisation eingebaut. Jin-Woo sagt das in der Manga-Vorlage nämlich gar nicht.

Das heißt aber auch, dass Fans, die den Anime entweder auf Deutsch oder mit der japanischen Originalsprachausgabe anschauen, nicht in den Genuss des Easter Eggs kommen. Immerhin ist diese direkte Anspielung nur in der englischen Synchro zu sehen. In der japanischen und deutschen Version versichert Jin-Woo den Anwesenden nur, dass er es alleine schafft.

Wie würde euch ein offizielles Crossover zwischen Elden Ring und Solo Leveling gefallen und auf welcher Sprache schaut ihr eure Animes?