Solo Leveling-Schöpfer bereut es, diesen Charakter aus Season 2 nicht cooler und stärker gemacht zu haben - weil Fans sich über ihn beschwert haben

Solo Leveling-Schöpfer bereut eine Sache in Solo Leveling sehr.

Solo Leveling kann aktuell große Erfolge verzeichnen. Bei den Crunchyroll Anime Awards hat die beliebte Action-Serie so richtig abgesahnt und konnte sich ganze neun Auszeichnungen sichern.

Auch die Nachfrage nach einer dritten Season von Solo Leveling ist so hoch, dass es immer wieder Spekulationen oder sogar Teaser seitens der Produktion gibt und Fans es kaum abwarten, Jin-Woos Power-Fantasy weiterzuverfolgen.

Aber das gilt nicht für alle Charaktere, denn es gibt einen aus Season 2, dessen Darstellung Solo Leveling-Schöpfer Chugong bisher noch bereut und am liebsten neu schreiben würde: Der japanische S-Rang-Hunter Goto Ryuji.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten gibt es Spoiler zur Jeju Island-Arc von Solo Leveling Season 2.

Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Fans beschwerten sich über Chugongs Darstellung von Goto Ryuji

In Solo Leveling Season 2 kommt es zu einer ungewöhnlichen Hunter-Allianz zwischen Japan und Korea. Die beiden Länder sind sich eigentlich nicht freundlich gesinnt, jedoch bereit, sich für den vierten Jeju Island-Raid zusammenzutun und die Ameisen auszumerzen.

Dabei treffen nur die stärksten der stärksten Hunter des jeweiligen Landes aufeinander – darunter auch der S-Rang-Hunter und stärkste Kämpfer Japans: Goto Ryuji.

Goto Ryuji hat sein Debüt in Solo Leveling Season 2 als der stärkste S-Rang-Hunter Japans.

Und genau dieser S-Rang-Hunter hat zur damaligen Zeit zum Release des originalen Romans und Webtoons von Solo Leveling für eine Vielzahl an Beschwerden gesorgt. Dem Solo Leveling-Schöpfer und Schriftsteller Chugong wurde aufgrund von Goto Ryujis Darstellung sogar vorgeworfen, dass er Japan hasse.

Laut dem übersetztem Interview des Fans xPapaGrim auf Reddit sagte Chugong, die Boshaftigkeit von Goto Ryuji und seine Schwäche am Ende der Jeju Island-Arc habe die japanischen Fans gekränkt. Ein weiteres Argument der unzufriedenen Leser*innen war ebenfalls die allgemeine Darstellung der japanischen Hunter in der Arc.

Immerhin zeigte sich Goto Ryuji arrogant gegenüber seinen koreanischen Kolleg*innen und auch für seine eigenen Kamerad*innen hatte er nichts übrig. Für ihn gab es keine Bedenken, seine eigenen Team-Mitglieder im Kampf gegen die Ameisenplage für seine Zwecke zu opfern oder im Stich zu lassen, denn er sah sich selbst als Stärksten und interessierte sich für niemand anderen als sich selbst.

Im Kampf gegen Beru bezeichnet Goto Ryuji sich selbst als König und wird daraufhin sofort getötet.

Im Kampf gegen den Ameisen-König Beru jedoch zeigte sich Goto dann für die “Fans” zu schwach, da er mit Leichtigkeit von der Bestie getötet wurde – das hat Leser*innen noch zusätzlich verärgert.

Obwohl sich "Fans" bei den Beschwerden hauptsächlich auf Goto Ryujis Darstellung fokussiert haben, gab es laut Chugong auch eine Serie an allgemeinen Beschwerden über die japanischen Charaktere in der Geschichte. Auch sie wurden teilweise als zu schwach oder charakterschwach empfunden.

Chugong klärt das Missverständnis auf und bereut, Goto Ryuji nicht cooler und stärker gemacht zu haben

Es soll einen kleinen Shitstorm gegeben und dazu geführt haben, dass der Solo Leveling-Schöpfer sich genau in diesem übersetztem Interview zu Wort gemeldet hat. Dabei erklärt der Schriftsteller im Gespräch, dass es sich hier um ein Missverständnis handele. Unter anderem trifft er im übersetzem Interview auf Reddit folgende Aussage:

“Ich hasse oder verachte kein bestimmtes Land. Das Gleiche gilt für den Protagonisten in meiner Geschichte.”

Des Weiteren erklärt er in einer Aussage, dass es zwar zweifelhafte japanische Charaktere in seiner Geschichte gebe, aber genauso viele gutherzige aus dem gleichen Land existieren wie die Self Defense-Force, die hauptsächlich aus japanischen Huntern besteht und sehr beliebt sind.

Chugong musste das Missverständniss erklären und bereut, wie er Goto Ryuji dargestellt hat.

Trotzdem muss sich der Schriftsteller immer wieder erklären und betonen, dass er Japan nicht in einem schlechten Licht dastehen lassen wollte und auch sein Protagonist Jin-Woo keine Vorurteile hat.

Er weist zudem darauf hin, dass ja auch die Anime-Adaption seines Romans und Webtoons aus Japan stammt.

Trotzdem bereut der Solo Leveling-Schöpfer inzwische, Gojo Ryuji überhaupt mit diesen Eigenschaften versehen zu haben.

“Eine Sache, die ich bereue, ist, hätte ich gewusst, wie beliebt mein Roman in Japan sein würde und auch wenn ich Goto Ryuji nicht zu einem Protagonisten ändern könnte, hätte ich ihn stärker und cooler machen können.”

Goto Ryuji hätte womöglich auf dem höchsten Level, die ein Hunter in Solo Leveling erreichen kann, sein können: Dem "National Level".

Zunächst sollte Goto Ryuji wohl auch cooler und stärker sein, aber um die unglaubliche Stärke seiner Feinde – die Ameisen auf Jeju Island – hervorzuheben, hat Chugong ihn umgeschrieben.

Der Solo Leveling-Schöpfer hat einfach nicht damit gerechnet, dass sein Roman und der dazugehörige Webtoon in Japan so beliebt sein würde und wünscht sich vermutlich nun im Nachhinein Goto Ryuji stärker gemacht zu haben. Eben so stark wie die anderen Hunter auf dem “National Level”, die anerkanntesten und stärksten Charaktere in der Geschichte von Solo Leveling – abseits von Jin-Woo.

Immerhin haben sowohl Korea als auch China in Solo Leveling mindestens einen stellvertretenden Hunter auf “National Level” und Japan niemanden. Da Goto Ryuji als der stärkste Hunter Japans bekannt war, wäre er der perfekte Kandidat dafür gewesen und das hätte Chugong sicher den Ärger und die Beschwerden von Fans erspart.

Wie ist eure Meinung zu den unterschiedlichen Hunter in Solo Leveling und hättet ihr es besser gefunden, wenn Goto Ryuji stärker gewesen wäre?