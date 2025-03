Solo Leveling startet mit der nächsten Folge in die beliebteste Webcomic-Arc und Fans freuen sich besonders auf eine ganz bestimmte Ameise!

Jin-Woo muss ich sich bei der nächsten Arc doch einmischen. (Bild: © Chugong, D&C Media/ A-1 Pictures)

Solo Leveling hat mit Episode 9 gerade erst eine große emotionale Arc abgeschlossen und Jin-Woo sogar von einer etwas anderen Seite gezeigt. Fans haben jedoch keine Zeit zu verschnaufen, denn Crunchyroll veröffentlichte vor einigen Tagen den Trailer zur nächsten Episode und somit den womöglich beliebtesten Handlungsbogen aus dem Webcomic: die Jeju Island-Arc.

In der neuen Crunchyroll-Preview zur 10. Episode von Solo Leveling wird der anstehende Jeju Island-Arc angedeutet und die wichtigsten zum Raid gehörenden S-Rang-Jäger*innen gezeigt. Dabei freuen sich Fans der Webcomic-Reihe besonders auf den Auftritt eines ganz bestimmten Gegners – den Ameisenkönig.

Die Jeju Island-Arc ist einer der beliebtesten – wenn nicht sogar DER beliebteste – Handlungsbogen in der Solo Leveling-Community. Es handelt sich hierbei um eine Arc, in der Jin-Woo anfangs nicht einmal im Mittelpunkt steht.

Schließlich ist seine Mutter gerade erst aus dem Koma erwacht und er würde lieber Zeit mit ihr und seiner Familie verbringen, als bei einem S-Rang-Raid mitzumachen. Der Protagonist sagt also erst einmal die Teilnahme an dem vierten Jeju Island-Raid ab.

Bei dem Jeju Island-Raid werden die Stärken und Schwächen der anderen S-Rang-Jäger*innen wie Cha Hae-In und Choi Jong-In deutlich zur Schau gestellt. Zudem arbeitet die koreanische Jäger-Assoziation erstmals mit ihren Rivalen aus Japan zusammen, um die Bedrohung der Ameisen-Bestien auf Jeju Island einzudämmen. Dazu zählen der S-Rang-Jäger Goto Ryuji und der Leiter der japanischen Jäger-Assoziation Matsumoto Shigeo.

Die nächste Arc ist also einer der Höhepunkte in der Geschichte von Solo Leveling, aber Fans freuen sich besonders auf einen ungewöhnlichen Charakter abseits der Jäger*innen und das ist Beru, quasi der König der Ameisen-Bestien.

