Solo Leveling: Kleine Fan-Animation zu Synchro-Outtakes begeistert die Community - Jin-Woos Synchronsprecher erhält erneut Extralob für Kreativität

"Arise" ist das Schlüsselwort in Solo Leveling - der Synchronsprecher von Jin-Woo kann damit so einiges anfangen.

Und wieder heißt es: Warten. Warten auf neue Folgen von Solo Leveling, nachdem die zweite Staffel Anfang April ihr Ende gefunden und erneut für enorm viel Aussehen in der Anime-Community gesorgt hat.

Und wie es mit Wartezeiten nun mal so ist, vertreibt sich die Community ebendiese geduldig mit ihren eigenen Kreationen, die auf den Gegebenheiten in und um Solo Leveling herum basieren.

Aktuell rückt ein Mann in den Fokus: Aleks Le, der sich nicht nur mit einer starken Performance als englische Synchro von Sung Jin-Woo verewigte, sondern auch ein einfach verdammt lustiger Typ ist, wie einige Outtake-Videos beweisen.

Das wohl beste dieser Outtake-Videos hat nun eine eigene Fan-Animation bekommen, die die Absurdität noch weiter auf die Spitze treibt – aber schaut am besten selbst:

Was ihr hier gesehen habt, stammt mutmaßlich aus der zwölften Folge von Solo Leveling: Jin-Woo will einen neuen Schatten zu seinem Gefolge hinzufügen. Der Vorgang benötigt lediglich das Schlüsselwort "Arise".

Le ist sich natürlich der Tragweite dieser Szene bewusst, die als eine der imposantesten im gesamten Quellmaterial gilt. Was folgt, sind einige mehr oder minder kreative Versuche, dem ganzen Spektakel gerecht zu werden.

Abseits von den Komplimenten für die animierte Parodie für den YouTube-Kanal "Markanimation" bekommt der Synchronsprecher von Jin-Woo an dieser Stelle in den Kommentaren ein Extralob. Immerhin hat dieser nicht nur die tatsächliche Szene perfekt hinbekommen, sondern glänzt auch in den vermeintlichen Outtakes mit viel Fantasie und sehr, sehr variablen Stimmen.

"Synchronsprecher sein ist eben nicht einfach", wie Le augenzwinkernd selbst erklärt.

Aleks Le ist übrigens auch abseits von Jin-Woo ein bekannter Name innerhalb der Synchronsprecher-Branche.

Mit Zenitsu Agatsuma (Demon Slayer) wurde Le einem größeren Publikum bekannt; in der Folge ging es mit Auftritten als Shinei Nouzen (Eighty-Six), Thorfinn (Vinland Saga) oder dem Hauptcharakter in Persona 3 Reload weiter.

Auch demnächst bekommt ihr den Synchronsprecher wieder zu hören, denn Le leiht in der bevorstehenden zweiten Staffel von DanDaDan einem wichtigen Charakter seine Stimme: Jin Enjoji (kurz: Jiji). Alle wichtigen Informationen zu DanDaDan Season 2 findet ihr hier:

Zumindest das Portfolio von Aleks Le zeigt also, dass er sich seine Blumen auch in einer Parodie durchaus verdient hat. Wie fandet ihr seine Darstellung von Sung Jin-Woo in Solo Leveling und wessen Stimme fandet ihr in der abgelaufenen zweiten Staffel am besten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!