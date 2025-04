Solo Leveling: Ragnarok ist der Nachfolger zum Hit aus Südkorea und ist gerade in der Anime-Pause eine Empfehlung für Fans des Originals

Jin-Woos Sohn sieht sich plötzlich im Mittelpunkt von Solo Leveling: Ragnarok, dem Sequel zum Manhwa-Hit. (Bild: © Daul, Jin / Redice Studio)

Habt ihr die zweite Staffel von Solo Leveling bereits fertig geschaut oder wartet ihr noch auf die deutsche Synchro der letzten Folgen? So oder so: Nach dem aufregenden Finale steht erst einmal eine Pause an, unter anderem weil Informationen zur dritten Staffel ausstehen. Das heißt nicht, dass ihr auf den Manhwa-Hit verzichten müsst. Solo Leveling hat nämlich ein Sequel.

Das ist Solo Leveling: Ragnarok

Der aktuell erfolgreiche Solo Leveling-Anime basiert auf einer Manhwa-Vorlage, die bereits im Jahr 2021 abgeschlossen wurde. Die Geschichte hat damals aber nicht ihr Ende gefunden, denn seit 2023 erscheint der Nachfolger Solo Leveling: Ragnarok. In diesem Sequel geht es primär nicht mehr um Jin-Woo selbst, sondern um seinen Sohn.

Ragnarok wird nicht mehr vom ursprünglichen Autor verfasst. Stattdessen schreibt der neue Autor Daul die Geschichte, der die Essenz des Originals wunderbar einfängt. Mit Jin anstelle von DUBU steckt außerdem ein neuer Künstler hinter den Bildern des Manhwas.

Einen Trailer zu Ragnarok können wir euch an dieser Stelle nicht zeigen, da der Manhwa noch nicht als Anime adaptiert wurde. Aber kennt ihr schon den Kinofilm ReAwakening?

1:40 Zweiter Trailer zum kommenden Kinofilm von Solo Leveling: ReAwakening zeigt neue Gegner von Jin-Woo

Darum geht’s: Jin-Woos Sohn Sung Suho befindet sich mitten im Geschehen, als abermals Dungeon-Gates in der Welt der Menschen aufgehen und für neue Hunter sorgen. Seine Eltern verschwinden plötzlich und er sieht sich mit frisch erwachten Kräften konfrontiert, die in seinen Kindesjahren eigentlich versiegelt hätten werden sollen, um ihm ein normales Leben zu ermöglichen.

Hinzu kommt, dass mächtige Wesen aus anderen Dimensionen – sogenannte Itarim – die Erde bedrohen. Während Suho nach seinen Eltern sucht, muss er also auch die Apostel der Itarim finden, aufdecken und bekämpfen. Da kommt es ganz gelegen, dass Suho wie sein Vater die Fähigkeit zu Leveln besitzt und mit Beru einen von Jin-Woos mächtigsten Schattensoldaten an seiner Seite hat.

Während bekannte Elemente wie das Levelsystem und diverse Charaktere in Solo Leveling: Ragnarok zurückkehren, schlägt die Geschichte rund um Jin-Woos Sohn auch neue Richtungen ein. Vor allem, da Suho weder charakterlich noch im Kampf wie sein Vater ist.

Hier könnt ihr Solo Leveling: Ragnarok lesen

Hierzulande erscheinen die Manhwas von Solo Leveling beim deutschen Verlag Altraverse. Den Nachfolger Ragnarok gibt es da leider noch nicht. Es könnte aber sein, dass Ragnarok nach dem Abschluss der ersten Manhwa-Reihe lizensiert wird und dann auch bei uns erscheint.

In der Zwischenzeit könnt ihr Solo Leveling: Ragnarok bei der Webtoon-Website Tapas auf Englisch lesen. Dort sind die ersten 36 Kapitel verfügbar. Der koreanische Stand des Sequels befindet sich hingegen bereits bei Kapitel 47, was zugleich auch das Ende der ersten Season markiert.

An der Stelle sind wir besonders gespannt, was die GamePro-Community macht: Was schaut oder lest ihr nun nach Solo Leveling?