Solo Leveling-Sprecher enthüllt, welche Szene er in Season 2 am anstrengendsten fand und den Moment kennt ihr nur zu gut

Nicht jeder in Solol Leveling ist so stark wie Jin-Woo. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling hat mit dem Release seiner ersten beiden Staffeln einen riesigen Hype ausgelöst und Anime-Fans weltweit in seinen Bann gezogen.

Die Serie gehört nicht nur zu den beliebtesten Animes der letzten zwei Jahre, sondern hat auch ein kleines Stück Geschichte geschrieben. Sie hat nämlich den Weg für weitere Adaptionen nicht-japanischer Werke geebnet – in diesem Fall koreanischer Webtoons, beziehungsweise Manhwas!

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Eine Synchronrolle in so einem erfolgreichen Anime zu übernehmen, ist natürlich etwas Besonderes – das fand auch Jan Makino, der in der deutschen Fassung Choi Jong-In spricht.

Im Gespräch mit GamePro.de verrät Makino, was bei der Vertonung im Kampf gegen Beru so schwierig und welche Szene in Season 2 für ihn die größte Herausforderung war.

Solo Levelings actionreiche Szenen und der deutsche Feinschliff

Die S-Rang-Jäger*innen ahnen nicht, was auf Jeju Island passieren wird. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

In unserem Interview mit Jan Makino, der Gildenmeister Choi Jong-In seine Stimme leiht, gab es ein paar spannende Einblicke hinter die Kulissen der deutschen Synchro. Laut ihm musste die deutsche Fassung bei der Synchro "auf den Punkt genau passen" – immerhin ist Solo Leveling vollgepackt mit schnellen, wuchtigen Action-Szenen.

Emotionen sollten glaubwürdig dargestellt werden, gerade in dramatischen Momenten – aber eben auch nicht zu überzogen. Makino erwähnt außerdem, dass sich die deutsche Synchro stilistisch vom japanischen Original unterscheidet – einfach, weil das Publikum hierzulande andere Hörgewohnheiten hat.

Der Kampf gegen Beru und die Ameisen – Makinos härtester Moment

Und dann ist da noch die Szene, die ihm persönlich am meisten abverlangt hat: Das Aufeinandertreffen von Chois Gruppe und dem Ameisenkönig Beru in Folge 24 von Solo Leveling Season 2.

Makino erzählt, dass es gar nicht so leicht war, Chois Würde trotz seiner Niederlage zu bewahren – vor allem, weil der Charakter schwer verwundet und sein Stolz gebrochen war. Die Schmerzlaute mussten emotional sitzen, ohne ihn schwach wirken zu lassen.

Chois stolzer Charakter und seine Selbstsicherheit waren für Makino bei der Synchro der finalen Folgen eine Herausforderung. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Choi gehört schließlich zu den stärksten Jägerinnen Koreas in der Welt von Solo Leveling – und hat mit anderen S-Rang-Jägerinnen die Mission gestartet, die gefährlichen Ameisen auf Jeju Island zu besiegen. Dass Beru, eine einzige übermächtige Kreatur, sie im Alleingang besiegt und vernichtet hat, war nicht nur ein Schockmoment für uns Zuschauer*innen, sondern auch eine der intensivsten Szenen für die Synchronsprechenden.

Dementsprechend war genau das Makinos größte Herausforderung: Choi ist ein erfahrener Kämpfer, selbstbewusst in seinen Fähigkeiten und gehört zu den Besten der Besten. Nun stand er plötzlich einem Gegner gegenüber, gegen den er keine Chance hat. Das musste in der Stimme spürbar sein, ohne dass Choi dabei seinen Stolz und seine Würde verliert.

Wie gefällt euch die deutsche Synchro von Solo Leveling und freut ihr euch auf eine Season 3?