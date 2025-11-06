Solo Leveling bekommt einen neuen Kinofilm, der Demon Slayer die Stirn bieten soll

Solo Leveling möchte an den Erfolg von Demon Slayer anknüpfen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die Anime-Adaption von Solo Leveling feierte mit dem Release der ersten beiden Staffeln einen massiven Erfolg – und doch gibt es bislang keine Anzeichen für eine dritte Season. Fans können sich trotzdem auf die nächsten Jahre freuen, denn anstelle einer Season 3 gibt es wohl einen ganzen Kinofilm! Warum, wann und wo es losgeht, erfahrt ihr hier.

Solo Leveling bekommt keine Season 3, sondern einen kompletten Kinofilm

Die Hinweise auf einen möglichen Solo Leveling-Kinofilm stammen nicht von einer offiziellen Ankündigung von A-1 Pictures oder der offiziellen koreanischen Webseite der Reihe. Stattdessen gehen sie auf einen Finanzbericht des südkoreanischen Unternehmens Kiwoom Securities zurück.

Im Beitrag von X-User Pluto_Haddeath ist der entscheidende Ausschnitt des Finanzberichts zu sehen, in dem Solo Leveling und der geplante Kinofilm im Rahmen der zukünftigen Strategie von Kiwoom Securities erwähnt werden.

Wir haben für euch die wichtigsten Informationen aus dem Bericht übersetzt:

“Die zweite Staffel der Anime-Serie “Solo Leveling”, produziert vom japanischen Produktionskomitee, ausgestrahlt am 10. Oktober, war ein größerer Erfolg als die vorherige erste Staffel. [...] Aktuell ist das nächste Projekt (von Solo Leveling) als Kinofilm geplant, anstelle einer neuen Staffel.”

Demon Slayer: Infinity Castles Erfolg spielte eine große Rolle

Im Finanzbericht ist deutlich zu erkennen, dass Demon Slayer: Infinity Castles Erfolg eine große Rolle bei der Entscheidung eines neuen Solo Leveling-Films gespielt hat. Wie es scheint, war zu Beginn eigentlich kein Kinofilm geplant, sondern eher eine neue Anime-Staffel – wäre da nicht der massive Erfolg von Demon Slayer gewesen.

Wir haben euch hier den relevanten Abschnitt zu Demon Slayer im oben erwähnten Finanzbericht von Kiwoom Securities übersetzt:

“In Anbetracht des massiven Erfolgs von aufwendigen Animationsfilmen wie Demon Slayer, die größeren Gewinn mit Kinofilmen erzielten als mit einzelnen Staffeln, ist auch bei diesem (Solo Leveling-)Film mit einem großen Erfolg zu rechnen.”

Aufgrund des gigantischen Erfolgs von Demon Slayer: Infinity Castle hat Kiwoom Securities die Verteilung ihrer Finanzen an ihre Assets, also in diesem Falle DNC Media, entsprechend angepasst. Offen bleibt, ob wir demnächst trotzdem noch eine neue Staffel bekommen.

