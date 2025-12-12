Läuft gerade Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor
Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor

Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor

Jusuf Hatic
12.12.2025 | 16:20 Uhr

Solo Leveling feiert den Release von Arise: Overdrive am 24. November 2025 auf den Game Awards mit einem frischen Trailer. Das Spiel, das auf der beliebten koreanischen Webtoon-Serie basiert, ist bereits auf dem PC sowie Xbox Series X|S spielbar; eine PS5-Version folgt 2026.

Arise Overdrive steckt euch in die Rolle von Jinwoo, der sich auf dem Weg zum Schattenmonarchen durch zahlreiche Horden an Dämonen kämpfen muss. Dabei soll nicht nur die Hauptstory nacherzählt werden - Solo Leveling-Fans sollen im Spiel auch neue Geschichten im Universum erleben.
Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor

vor einer Stunde

Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor
Solo Leveling Arise

Solo Leveling Arise

Genre: Rollenspiel

Release: 08.05.2024 (PC, iOS, Android)

