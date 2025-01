Solo Leveling: So stark ist Jin-Woo zu Beginn von Season 2

Wird Jin-Woo stark genug für die neuen Herausforderungen in der zweiten Staffel sein?

Die Winter Season 2025 ist im Anime-Bereich frisch an den Start gegangen und einer der wohl am meisten ersehnten Titel dürfte die zweite Staffel von Solo Leveling sein. Das Staffelfinale zuvor hat neue Möglichkeiten für Protagonist Jin-Woo eröffnet, weil er seit Beginn des Animes immens an Kraft gewonnen hat.

Doch wie stark ist Jin-Woo denn zu Beginn der zweiten Staffel eigentlich?

Achtung, Spoilergefahr: In diesem Artikel geht es um die Stärke von Jin-Woo, wofür wir über Ereignisse aus dem Ende der ersten Staffel berichten.

So stark ist Jin-Woo am Anfang der 2. Staffel

Kurz und knapp: Jin-Woo befindet sich etwa auf dem Level eines schwächeren A-Rang-Jägers.

Die Erklärung dahinter: Diesen Schluss ziehen wir aus Jin-Woos Kampf gegen die A-Rang-Bestie Igris. Obwohl Jin-Woo diesen Kampf am Ende für sich entscheiden kann, liegt das nicht etwa an seiner höheren Kampfkraft.

Tatsächlich erweckt es den Eindruck, als wäre Jin-Woo Igris leicht unterlegen. Dies bestätigen die beiden bei späteren Gelegenheiten nicht nur immer wieder, sondern auch im Epilog des Manhwas selbst. Zusätzlich dazu ist zu beachten, dass Igris im Kampf gegen Jin-Woo sein Schwert nicht benutzt. Mit dieser Waffe wäre der Kampf deutlich weniger knapp ausgefallen.

Auch die erste Folge der zweiten Staffel zeigt nochmals konkret, wie Jin-Woo einem anderen Jäger des A-Rangs unterlegen ist.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Die Kraft liegt in der Masse: Jin-Woos Stärke misst sich aber ohnehin nicht nur an seinen eigenen Fähigkeiten. Am Ende der ersten Staffel wird er zum Schattenmonarchen – einer einzigartigen Klasse mit besonderen Fähigkeiten.

So kann er mithilfe der Fähigkeit Schattenextraktion eine eigene Schattenarmee erschaffen. Damit kann er nicht nur eine Armee aus schwächeren Schatten erschaffen, die gegen stärkere Jäger*innen keine Chance haben, sondern auch richtig mächtige Wesen darin aufnehmen.

Zum Beispiel verdoppelt sich die Kraft von Jin-Woo mit dem starken A-Rang-Biest Igris an seiner Seite direkt. Schatten ab dem Elite-Ritter-Rang kommen sogar gegen S-Rang-Jäger*innen an. Stellt euch also mal vor, wie stark Jin-Woo mit der stetigen Extraktion neuer Schatten werden kann.

Seit dem Anfang der ersten Staffel ist Jin-Woo deutlich stärker geworden. Damals befand er sich auf dem E-Rang und obwohl sich die meisten Jäger*innen auf dieser Stufe befinden, galt er selbst als der Schwächste unter ihnen.

Deswegen warten wir gespannt ab, wie stark er im Verlauf der zweiten Staffel wird. Die Manhwa-Leser*innen unter euch wissen aber natürlich schon, welchen Status Jin-Woo erreichen wird.

Was denkt ihr, wie stark Jin-Woo noch wird? Ist der S-Rang am Ende der zweiten Staffel drin?