Solo Leveling: Das ist die wahre Identität von Jin-Woos Vater

Solo Leveling ist eine der beliebtesten und besten Anime-Serien des vergangenen Jahres. Die actionreiche Story, die auf einem ebenfalls beliebten koreanischen Webtoon, auch Manhwa genannt, basiert, konnte viele Fans gewinnen. Seit dem 4. Januar läuft bei Crunchyroll die zweite Staffel der Serie.

Eine wichtige Frage rund um Hauptfigur Jin-Woo dreht sich um die Identität des Vaters, der im Anime als vermisst oder tot gilt. Im Manhwa wurde dieses Geheimnis schon gelüftet.

Spoiler-Warnung: Wir verraten in diesem Artikel ein paar Hintergründe. Wenn ihr euch also überraschen wollt, hört auf zu lesen und schaut euch lieber den Anime weiter an.

Das ist der Vater von Jin-Woo

Jin-Woo wurde unverhofft zum Brotverdiener seiner Familie, nachdem sein Vater in einem Dungeon verschwunden ist. In der Folge geht Jin-Woo selbst in Dungeons und übernimmt Verantwortung, wodurch die eigentliche Story von Solo Leveling überhaupt erst ins Rollen kommt. Nach Jahren ohne Lebenszeichen, akzeptiert Jin-Woo schließlich, dass sein Vater nicht mehr zurückkommt.

Genau das passiert allerdings später im Webtoon und dadurch mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Anime-Umsetzung. In Kapitel 166 ist Jin-Woo dem Ende durch die Monarchen so nah wie noch nie, als plötzlich eine mysteriöse Figur auftaucht und ihn beschützt. Dabei handelt es sich um Sung Il-Hwan, den Vater von Jin-Woo.

Das ist Sung Il-Hwan: Sung Il-Hwan war einst ein koreanischer Jäger des S-Rangs, also ein besonders mächtiger Kämpfer. Er war einer der sieben Menschen, die von den Herrschern auserwählt wurden, um sie im Krieg mit den Monarchen zu unterstützen. Er ist also ein Gefäß der Herrscher.

Das Wiedersehen zwischen Vater und Sohn ist allerdings nur von kurzer Dauer. Es gelingt Sung Il-Hwan zwar, Jin-Woo zu beschützen, dabei wird er aber so schwer verletzt, dass er letztendlich in den Armen seines Sohnes stirbt.

