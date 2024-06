Solo Leveling: So geschickt macht das Staffelfinale von Staffel 1 die Bühne frei für Jin-Woos Aufstieg in Staffel 2

Die Zukunft hält für Protagonist Jin-Woo noch einiges bereit. Zum Glück wurde die zweite Anime-Staffel bereits bestätigt.

Als gelungene Manhwa-Adaption konnte Solo Leveling dieses Jahr viele Zuschauer*innen von sich überzeugen. Protagonist Jin-Woo hat sich in actionreichen Kämpfen bewiesen und wird dies in Zukunft wahrscheinlich auch weiter machen – nach dem Ende der ersten Staffel jedoch wohl auf eine andere Art und Weise als zuvor.

Achtung, Spoilergefahr! Im Folgenden gehen wir auf das Staffelfinale von Solo Leveling ein. Falls ihr den Anime oder den Manhwa nachholen möchtet, solltet ihr ab jetzt lieber nicht weiterlesen.

Das bedeutet das Staffelfinale für die Zukunft von Solo Leveling

Jin-Woo begibt sich in den letzten beiden Folgen bekanntermaßen auf eine Job-Wechsel-Quest. Er stellt ein letztes Mal seine Fähigkeiten als Assassine gegen herausfordernde Gegner*innen unter Beweis, ehe er sich mit dem blutroten Kommandanten Igris konfrontiert sieht. Als er auch diese Herausforderung meistert, steht dem Jobwechsel nichts mehr im Weg.

Deswegen wird Jin-Woo zum Nekromanten und benutzt direkt seine gesammelten Erfahrungspunkte zum Aufleveln, damit er zum Schattenmonarch aufsteigt.

Als Schattenmonarch kann er sogenannte Schattensoldaten erstellen – passend zum Nekromanten belebt er dafür verstorbene Soldat*innen wieder, um sie für sich kämpfen zu lassen. Auch den gefallenen Igris holt er damit auf seine Seite und gewinnt damit einen mächtigen Verbündeten.

Was könnte das für die Zukunft von Solo Leveling bedeuten? Jin-Woo hat nun die Macht, eine eigene Armee zu erschaffen. Mit den Schattensoldaten an seiner Seite kann er sich so ziemlich Allem stellen.

Die zweite Staffel von Solo Leveling wurde bereits bestätigt und hat auch schon einen ersten Trailer:

0:30 Solo Leveling bestätigt mit einem Trailer eine zweite Staffel und führt Jin-Woos Geschichte fort

Da ist noch mehr: Nach den Credits am Ende der ersten Staffel wurden die ersten Momente des Jeju Island-Arcs angeteast. Die Manhwa-Leser*innen unter euch wissen Bescheid, dass die Bewohner*innen der Insel Jin-Woo vor ganz neue Herausforderungen stellen werden. Dem Rest empfehlen wir, sich überraschen zu lassen.

Leider wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wann ihr die zweite Solo-Leveling-Staffel erwarten könnt. Im Juli (also ziemlich bald) sollten jedoch im Rahmen der Anime Expo 2024 in Los Angeles mehr Informationen dazu folgen. Bis dahin könnt ihr die erste Staffel sowohl auf Japanisch mit deutschen Untertiteln als auch mit deutscher Vertonung auf Crunchyroll schauen.

Was ist euer Lieblingsmoment aus der ersten Staffel von Solo Leveling?