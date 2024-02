'Es ist ein Meisterwerk!': Neuer Crunchyroll-Anime wurde von Fans jetzt schon als der beste Anime dieser Saison gekrönt

Solo Leveling-Protagonist Sung Jinwoo levelt auf und wird unglaublich stark. (Bild: © Crunchyroll/ A-1 Pictures)

Netflix hat dieses Jahr mit der Anime-Serie Delicious in Dungeon einen starken Start hingelegt. Aber letztendlich stürmte Crunchyroll mit einem eigenen Neuzugang auf den ersten Platz von MyAnimeList, den wir euch nicht vorenthalten wollen: Solo Leveling.

Was ist MyAnimeList? MyAnimeList (kurz MAL) ist eine Webseite zur Bewertung und Auflistung von Animes und Mangas. Sie zeichnet sich durch eine massive Datenbank aus. Auf MAL kann jeder Fan seine eigene Watch-Liste erstellen und Bewertungen zu den verschiedenen Animes und Mangas katalogisieren. Die Bewertungsskala reicht von 1 bis 10.

Solo Leveling ist der beste und meistangeschaute Anime dieser Saison

Mit einer Bewertung von 8.46 von 10 Sternen und 437.000 Nutzer*innen, die Solo Leveling auf ihrer Watch-Liste haben, steht die Crunchyroll-Serie derzeit auf Top 1 der aktuellen saisonalen Animes auf MAL.

Zum Vergleich: Die laut MAL derzeit besten Animes aller Zeiten “Frieren: Nach dem Ende der Reise” und “Fullmetal Alchemist Brotherhood” haben je Spitzen-Bewertungen von über 9.00 auf MAL. Solo Leveling kann es also nur einen Monat nach Veröffentlichung schon fast mit den ganz großen Animes aufnehmen.

Eine großartige Anime-Adaption einer beliebten koreanischen Vorlage

1:35 Solo Leveling - In diesem Anime wird der Videospiel-Alltag zur düsteren Realität

Genre: Action, Fantasy

Action, Fantasy Folgen: 12 (momentan 6 veröffentlicht)

12 (momentan 6 veröffentlicht) Streaming-Dienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Japanisch mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s in Solo Leveling? Die Geschichte dreht sich um den schwachen Jäger Sung Jinwoo, der scheinbar keine sonderlich starken magischen Fähigkeiten besitzt und so kaum die Kämpfe mit den tödlichen Monstern überlebt.

Als seine gesamte Jägergruppe fast ausgelöscht wird, gibt ihm ein mysteriöses Programm namens “System” jedoch die seltene Möglichkeit, über alle bekannten Grenzen hinaus stärker zu werden. Einfacher ausgedrückt: Nur er kann plötzlich leveln.

Von da an kämpft sich Sung Jinwoo durch viele starke und mächtige Gegner, sowohl Monster als auch Menschen, um die Geheimnisse hinter den Kerkern und seinen eigenen Kräfte zu enthüllen.

Vom Web-Roman zum Anime-Hit: Solo Leveling, in Korea auch als “Only I Level Up” bekannt, basiert auf dem 2018 erschienenen gleichnamigen Webtoon (koreanischer “Web-Comic”), gezeichnet von Jang Sung-rak.

Die ursprüngliche Quelle für den Webtoon und damit auch den Anime ist der titelgebende südkoreanische Roman von Chugong. Der Web-Roman erschien bereits 2016 auf KakaoPage und wurde später als Webtoon von Jan Sungrak umgesetzt. Der Webtoon ist bereits abgeschlossen und umfasst 179 Kapitel. Die deutsche Print-Version wird vom Verlag Altraverse vertrieben und ist in lokalen Buchläden erhältlich.

Neben dem bereits erschienenen Anime ist ein koreanisches Spin-off-Drama namens “Solo Leveling: Ragnarok” für 2024 geplant. Das Entwicklerstudio Netmarble arbeitet momentan außerdem an einem dazugehörigen Rollenspiel.

Wie gefällt euch der neue Top-Anime? Kennt ihr den Webtoon eventuell schon?