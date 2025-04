"Ich musste mich echt zusammenreißen, nichts zu spoilern": Deutscher Solo Leveling-Sprecher wurde ständig von seiner Schwester über die Serie gelöchert

Der Preis für eine Synchronrolle in einem der beliebtesten Anime-Serien der letzten Jahre ist nicht gerade gering. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Der deutsche Synchronsprecher Jan Makino durfte einen der stärksten und anerkanntesten Jäger in der Welt von Solo Leveling vertonen: Choi Jong-In, der Gildenmeister der Jäger-Gilde in Korea.

GamePro hatte die Möglichkeit, ihn in einem Interview über seine Arbeit an der Hit-Anime-Serie Solo Leveling zu befragen und er hat uns dabei verraten, wie seine Familie auf die Rolle im Anime reagiert hat. Insbesondere seine kleine Schwester hat es ihm dabei nicht leicht gemacht.

Jan Makinos kleine Schwester ist ein riesiger Fan von Solo Leveling

Wir waren natürlich neugierig, wie seine Familie reagiert hat, als Makino die Rolle in der Anime-Adaption eines so beliebten koreanischen Webtoons bekam – und er berichtet:

“Meine kleine Schwester ist komplett ausgerastet. Sie ist riesiger Fan.”

Das machte ihm die Arbeit aber nicht sonderlich leicht. Im Interview fügt er noch zusätzlich hinzu:

“Sie hat mich danach ständig gefragt: Wann kommt die nächste Folge? Ich musste mich echt zusammenreißen, nichts zu spoilern.”

Jan Makino verleiht dem S-Rang-Jäger und Gildenmeister Choi Jong-In seine Stimme. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Bei so einer enormen Neugier und Leidenschaft für eine Serie, dürfte es Makino schwergefallen sein, ihr nicht von den Plottwists und den neuesten Ereignissen in den Episoden zu berichten. Immerhin spricht er Choi Jong-In, der in der Jeju Island-Arc mitsamt allen anderen S-Rang-Jäger*innen in der zweiten Staffel auf einen unglaublich gefährlichen Gegner trifft, zum Zeitpunkt, an dem die Geschichte von Solo Leveling so richtig Fahrt aufnimmt.

Jan Makinos Stimme in anderen bekannten Anime-Serien und außerhalb des Genres

Jan Makinos Stimme habt ihr womöglich schon öfter in anderen Produktionen gehört habt. Der Synchronsprecher hat an Serien, Filmen und Animes mitgearbeitet, von denen bestimmt jeder von euch schon einmal gehört hat.

Ja, auch Kyle Broflovski wird vom talentierem Jan Makino gesprochen. (Bild: © Trey Parker, Matt Stone, Brian Graden)

Darunter fallen seine Rollen als Kyle Broflovski in South Park, Yoichi Nagumo in Sakamoto Days, Mousse aus Ranma 1/2 und Luke Skywalker aus The Mandalorian und das Buch von Boba Fett. Natürlich hat Makino darüber hinaus noch weitaus mehr Figuren gesprochen als wir hier aufgelistet haben.

Im Kampf zeigt Choi warum ihm er zu den stärksten Jäger*innen Koreas gehört. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

In Solo Leveling durfte er in den Charakter von Choi Jong-In schlüpfen, der in der dritten Season von Solo Leveling weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Wir sind also gespannt darauf, wie Makino Chois Charakter aus dem Originalmaterial im Anime weiter verkörpern wird.

Wie gefällt euch die deutsche Synchronisation von Solo Leveling und welche Rolle von Jan Makino ist euer absoluter Favorit?