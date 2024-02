Dragon Ball: Die originale Stimme von Son Goku ist eine 87-Jährige - und sie schreit sich heute immer noch die Seele aus dem Leib

Die 87-jährige Masako Nozowa ist die Stimme hinter Dragon Ball-Hauptfigur Son Goku. (Bild: © Akira Toriyama/ Toei animation/ Masako Nozawa in Dragon Ball Battle Hour)

Die epischen Kämpfe sind vermutlich das, was uns allen am meisten von Dragon Ball in Erinnerung bleibt. Die actionreichen Szenen, die kreativen Bösewichte und die große Charakterzahl sind wichtige Bestandteile von Dragon Ball, aber nichts davon kommt an die markanten und serientypischen Schreie der Krieger heran – besonders die von Son Goku.

Tommy Morgenstern hat mit der deutschen Vertonung von Son Goku in Dragon Ball Z einen großartigen Job gemacht, allerdings haut auch die japanische Originalstimme des Saiyajin-Kriegers die Fans immer noch um.

Die 87-jährige Masako Nozawa spricht schon seit Beginn der Serie den beliebten Hauptcharakter und schreit auch jetzt noch das berühmte “Kamehameha”, wenn Goku den Angriff vorbereitet.

In diesem Video zum Dragon Ball Battle Hour-Event demonstriert die fitte alte Dame ihre starken Stimmbänder noch einmal mit einem Kamehameha.

Gokus komplette Familie hat dieselbe Stimme

Masako Nozawa verleiht nicht nur dem starken Kämpfer aus Universum 7 ihre Stimme in Dragon Ball, sondern gleich seiner ganzen Familie. In der japanischen Originalfassung werden Son Gohan, Son Goten, Son Goku und dessen Vater Bardock von ihr gesprochen.

Das sind aber längst nicht ihre einzigen Rollen im Dragon-Ball-Universum. Sie spricht unter anderem auch den Bösewicht Black Goku aus Dragon Ball Super sowie dessen Super Saiyajin Rosé-Transformation als auch alle Fusionen zwischen Vegeta und Goku, also Vegetto, Gogeta und Veku.

Im folgenden Video zeigt die begabte Synchronsprecherin nochmal ihre eingesprochenen Figuren Gohan, Goku und Goten.

Masako Nozowa hält zwei Weltrekorde als Synchronsprecherin

Zum aktuellen Zeitpunkt hält die 87-jährige Masako zwei Guiness-Weltrekorde für ihre Rolle als Son Goku. Eine der Auszeichnungen und Weltrekorde erhielt sie für die “längste Videospiel-Synchronsprecher*in-Karriere", den zweiten Eintrag für “die Sprecherin, die denselben Charakter über den längsten Zeitraum in einem Videospiel sprach”.

Das erste Mal verlieh sie 1993 Son Goku ihre Stimme im Videospiel Dragon Ball Z Super Butōden auf dem Super Nintendo und auch in einem aktuellen Spiel ist sie wieder aktiv. Denn wenig überraschend wird sie Goku und all seine Formen auch im angekündigten Spiel Dragon Ball Super: Sparkling! Zero sprechen.

Sie hat übrigens auch Dr. Kureha aus One Piece in der japanischen Originalfassung gesprochen.

Wie gefällt euch Son Gokus Originalstimme und seid ihr genauso beeindruckt von ihr wie wir?