Dragon Ball Z: Vegeta wurde früher von der Spongebob-Stimme gesprochen - das ist der Grund für den Wechsel

Dragon Ball hat in all den Jahren eine riesige Fan-Gemeinde aufgebaut, die sowohl den Manga als auch die Anime-Serien leidenschaftlich mitverfolgt. Änderungen und Unstimmigkeiten fallen da natürlich schnell auf und werden diskutiert. Da hätten wir etwa Trunks wechselnde Haarfarbe oder den Wechsel von Vegetas deutscher Synchronstimme, um den es jetzt geht und der durch die Community sogar selbst verursacht wurde.

Nach Shitstorm bekam Vegeta eine neue deutsche Stimme verpasst

In der deutschen Fassung von DBZ wurde der Prinz der Saiyajins bis einschließlich Folge 35 von Santiago Ziesmer gesprochen, der auch den berühmten im Meer lebenden gelben Spongebob Schwammkopf spricht. Seine äußerst markante Stimme stieß jedoch bei den Dragon Ball-Fans auf Ablehnung. Die Beschwerden häuften sich so sehr, dass Ziesmer seine Rolle als Vegeta an Oliver Siebeck abtreten musste.

Wir haben euch hier ein Video verlinkt, in dem ihr beide deutschen Synchronisation hört und euch somit selbst ein Bild von Ziesmers sowie Siebecks Vegeta machen könnt:

In einem Interview mit Massengeschmack-TV von 2018 spricht Santiago Ziesmer über seine verschiedenen Sprecherrollen und erläutert auch seine Gedanken zum damaligen “Shitstorm” der Dragon Ball-Community.

Die Vertonungsfirma, dessen Name nicht genannt wurde, hatte sich an der französischen Fassung des Action-Animes orientiert. Laut Ziesmers Aussage habe Vegeta darin eine eher hellere und weichere Stimme, weshalb die deutsche Besetzung mit dem Spongebob-Synchronsprecher zustande kam. Aufgrund der vielen Beschwerden der Fans, die sich direkt an die Firma gewendet haben, wurde er jedoch von Vegeta abgezogen.

Ziesmer war weiterhin in Dragon Ball zu hören, nur nicht mehr als Vegeta

Das blieb jedoch nicht seine letzte Rolle in Dragon Ball. Ziesmer kehrte in Dragon Ball GT zurück, um dem Maschinen-Mutanten Giru seine Stimme zu leihen.

Seitdem hat er mit seiner markanten und einzigartigen Stimme nicht nur den gutherzigen und ambitionierten Burgerbrater Spongebob Schwammkopf gesprochen, sondern auch vielen andere beliebte Figuren wie den bösen Teddy in der Anime-Serie Dangan Ronpa, Ferkel in Winnie Puuh oder sogar Skippy die Pistole im Videospiel Cyberpunk 2020.

