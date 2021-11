Song of Nunu: Neues Singleplayer-Adventure im League of Legends-Universum kommt auch für Konsolen

Gerade ist erst überraschend das Rollenspiel Ruined King: A League of Legends Story erschienen. Und auf Netflix flimmert bei vielen die Serie Arcane über den Bildschirm. Nächstes Jahr gibt es noch mehr Nachschlag aus dem LoL-Universum: Das Singleplayer-Adventure Song of Nunu: A League of Legends Story soll 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Series X/S sowie Nintendo Switch erscheinen. Wir verraten euch mehr darüber.

Ein Adventure mit emotionaler Story

Darum geht es: Song of Nunu: A League of Legends Story ist der Name eines neuen Singleplayer-Adventures, das gerade von Publisher Riot Forge und dem Entwicklerteam Tequila Works angekündigt wurde. Erscheinen soll das Abenteuer 2022 für alle aktuell gängigen Konsolen. Es möchte uns einen ganz frischen Blick auf das LoL-Universum ermöglichen.

Von was handelt das Spiel? Wie der Name schon sagt, steht LoL-Champion Nunu, beziehungsweise sein Begleiter, im Vordergrund. Für alle, die sich mit den Charakteren nicht auskennen: Nunu ist ein kleiner Junge, der eigentlich loszog, um ein Monster zu erschlagen, sich aber dann mit diesem anfreundete – dem weisen und verspielten Yeti Willump.

Hier könnt ihr euch ein Entwickler-Featurette zu Song of Nunu anschauen:

Das ist die Aufgabe der beiden: In Song of Nunu machen sich die beiden gemeinsam auf, um Nunus verschwundene Mutter zu finden. Dabei streifen sie durch das idyllische Freljord und erkunden die Geheimnisse der gefrorenen Tundra. Die beiden erwartet eine magische Welt, aber natürlich stoßen sie auch auf eine Vielzahl an Gefahren und Rätsel, denen wir uns annehmen müssen.

Emotionale Geschichte: Das Entwicklerteam verspricht "eine fesselnde Geschichte über Hoffnung, Verlust und Freundschaft" und verrät außerdem, dass wir "Freljords bestgehütetes Geheimnis" enthüllen werden. Mit von der Partie ist übrigens noch ein weiterer LoL-Champion, nämlich die Eishexe Lissandra. Das Team will aber nicht nur Fans des MOBAs ansprechen, die diese Charaktere bereits kennen, sondern auch Neulingen einen Zugang zum frostigen Freljord verschaffen.

Spricht euch dieses Spiel an und seid ihr League of Legends-Fans oder hattet ihr damit bisher wenig zu tun?