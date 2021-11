Find Your Next Game: Expo - Das erwartet euch!

Endlich wieder FYNG-Zeit! Zwischen 10. und 25. November heißt es auf unseren Webseiten GameStar.de, GamePro.de, Mein-MMO.de und auf unseren Livestreaming-Kanälen GameStar bei YouTube und Monsters and Explosions bei Twitch wieder Find Your Next Game. Diesmal steht die Expo Edition an, in der wir euch viele viele neue Spiele vorstellen wollen und teils exklusives Gameplay aus kommenden Titeln zeigen werden.

Wir senden immer Mittwochs und Donnerstags live von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Natürlich gibt es auch diesmal wieder Talkrunden und spannende Gäste: Entwickler und namhafte Streamer.

Außerdem haben wir ein Mal die Woche einen Live-Podcast mit unserem Podcast-Team und Gästen zu einem aktuellen Thema. In der ersten Woche geht es um "10 Jahre Skyrim - Die Open World, die alles änderte".

In diesem Artikel findet ihr täglich aktuell unseren Programmplan für den Livestream sowie neue Spielvorstellungen und Analysen unserer Redaktionen verlinkt.

Aktuelle Highlights auf GameStar, GamePro und MeinMMO

10. November

Hier findet ihr in Kürze spannende Spielvorstellungen.

Das Livestreaming-Programm vom 10.-11. November

Am Mittwoch, den 10. November haben wir folgende Programmpunkte für euch: