Sonic sieht endlich cool aus - Filmtrailer zeigt neue Optik des Igels

Erinnert ihr euch noch an den Shitstorm, der nach Veröffentlichung des ersten Trailers zum kommenden Kino-Film Sonic the Hedgehog über die Macher einprasselte? Fans auf der ganzen Welt konnten nicht fassen, was ihnen dort präsentiert wurde.

Das Coole: Die Produzenten haben sich die Kritik ihrer Fangemeinde zu Herzen genommen und nur wenige Tage nach Veröffentlichung angekündigt, man wolle das Design des flinken, blauen Igels ändern.

Exakt das ist nun geschehen.

Im Trailer könnt ihr euch ein Bild vom neuen Sonic machen - und der sieht unserer Meinung nach verdammt cool und sehr gut getroffen aus.

Wie gefällt euch das neue Design von Sonic?