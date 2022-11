Sonic Frontiers auf Metacritic: Zwischen Renner und komplett verrannt

Bereits am 8. November 2022 erscheint Sonic Frontiers für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Der neueste Teil der Jump&Run-Reihe um den namensgebenden blauen Igel will diesmal mit einer offenen Spielwelt frischen Wind in die Reihe bringen. Die ersten internationalen Reviews zum Spiel sind bereits live und geben einen Einblick in die Stärken und Schwächen des neuesten Sonic-Spiels.

Sonic Frontiers im internationalen Wertungsspiegel

Metacritic: 74, bei aktuell 44 Bewertungen*

74, bei aktuell 44 Bewertungen* Opencritic: 74, bei aktuell 39 Bewertungen*

*Stand: 7. November 2022

Magazin Wertung Attack of the Fanboy 90 Game Rant 80 Push Square 80 GamesBeat 80 VGC 80 Game Informer 78 Twinfinite 70 GameSpot 70 IGN 70 GameSpot 70 GamesRadar + 40

Das sind die Stärken und Schwächen von Sonic Frontiers

Damit ihr nachvollziehen könnt, wie die Wertungen zustande kommen, wollen wir euch hier auch noch die positiven und negativen Aspekte zusammenfassen, die in den verschiedenen Reviews genannt werden.

Das ist positiv:

Erfrischend durch Open World und neue Kämpfe

mehr Freiheit und Erkundung

klassisches Sonic-Feeling kommt durch

hübsche Umgebungen und flüssige Darstellung

Das ist negativ:

uninteressante Leveldesigns

Steuerung fühlt sich ungenau an

repetitiv

Kameraprobleme

Diego Nicolás Argüello von Polygon schreibt:

So frustrierend Sonic Frontiers auch sein kein, ich kann nicht behaupten, dass ich die neue, flexiblere Ausrichtung der veralteten Reihe nicht genossen hätte. Sicher, die Geschichte, auch wenn sie teils interessant war, hat wenig dazu beigetragen, mich am Ball zu halten, abseits einiger unerwartet witziger Aussagen von Sonic. [...] Das Spiel fühlte sich oft aber auch eher wie eine Checkliste und nicht wie ein Spiel an. Ich habe mehr Minispiele absolviert, als ich zählen kann. Die Liste an frustrierenden Punkten geht noch weiter. Es ist schade, ein Sonic-Spiel zu sehen, das versucht, und dem es auch oftmals gelingt, seine alten Grundlagen zu erneuern und auf ein neues Setting anzuwenden. Aber die Erfolgserlebnisse beim Bekämpfen eines Titanen oder dem Spielen von Remakes klassischer Levels kann die Frustrationen nicht rechtfertigen, die dauernd in den Weg kommen.

Hier könnt ihr euch auch nochmal einen Gameplay-Trailer zu Sonic Frontiers anschauen:

1:57 Sonic Frontiers - Neuer Gameplay-Trailer stellt euch auf den Release ein

Wo bleibt der GamePro-Test?

Leider haben wir den Review-Key für Sonic Frontiers erst kurz vor Fall des Embargos erhalten, wir wollen das Spiel aber dennoch ausführlich für euch testen. Entsprechend erscheint unser Test auch erst in einigen Tagen.

Was haltet ihr von Sonic Frontiers? Habt ihr mit diesen Wertungen gerechnet?